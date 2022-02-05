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Nohudu hiç böyle denediniz mi? Nohut kullanarak hazırlayabileceğiniz 3 farklı tarif

05.02.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri şüphesiz nohut. Hem yüksek besin değeri hem lezzetiyle gönüllere taht kuran bu bakliyat, klasik nohut yemeğiyle olduğu kadar birçok farklı tarifle de sofralara lezzet katıyor. Vejetaryen beslenme tarzını benimseyenlerin de sıklıkla alternatif protein kaynağı olarak kullandığı nohudu, birbirinden farklı malzemelerle buluşturup sofralarınızdaki çeşitliliği arttırmak çok kolay.

Nohudu hiç böyle denediniz mi? Nohut kullanarak hazırlayabileceğiniz 3 farklı tarif

Önemli bir protein kaynağı olan nohutla yemekten mezeye, salatadan atıştırmalığa kadar çok farklı tarifler hazırlayabilirsiniz. Sizin için derlediğimiz nohutlu 3 farklı tarifle misafirlerinizi şaşırtabilir ve sofralarınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz.

HUMUS TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı nohut

  • 1/2 su bardağı tahin

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 2 diş sarımsak

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 2 adet limon

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

HAZIRLANIŞI

  • Nohutları bir gece önceden suda bekletin.

  • Ertesi gün fazla suyunu süzün ve bir tencereye alıp pişirin.

  • Haşlanan nohutları mutfak robotuna alın.

  • Tahin, sarımsak, kimyon, zeytinyağı, tuz ve limon suyunu da ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

  • Tüm malzemeler homojen bir kıvam aldıktan sonra humusu tabağa alın.

  • İsterseniz üzerine zeytinyağı ve toz biber ilave edebilirsiniz.

FALAFEL TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı önceden ıslatılmış nohut

  • 2 diş sarımsak

  • 1/2 tatlı kaşığı kimyon

  • 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1/4 demet maydanoz

  • 1/2 tatlı kaşığı kırmızı biber

  • 1 tutam taze nane

  • 1 adet kuru soğan

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

  • 1/2 tatlı kaşığı kişniş tohumu

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Önceden ıslatılmış nohutların suyunu süzün ve mutfak robotuna alın.

  • Soğanları küp küp doğrayın. Nane, sarımsak ve tüm baharatlarla birlikte karıştırın.

  • Karışımı derin bir kaba alın, un ve kabartma tozunu da ekleyip yoğurun.

  • Hamuru yoğurduktan sonra bir saat buzdolabında dinlendirin.

  • Hamur dinlenirken bu sırada yoğurt ve tahini çırpıp bir sos hazırlayın.

  • Dinlenen hamurdan köfte büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın ve derin yağda kızartın.

  • Falafelleriniz piştikten sonra servis tabağına alın. Tahin sos ile birlikte servis edin.

NOHUT CİPSİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 250 gram haşlanmış nohut

  • 1/2 çay bardağı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Haşlanmış nohutların suyunu süzüp derin bir karıştırma kabına alın.

  • Zeytinyağı, sarımsak tozu, tuz ve kırmızı biberi de ekleyip iyice karıştırın.

  • Hazırladığınız nohutları fırın tepsisine alın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.


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