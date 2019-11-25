Nokia 8.2 ne zaman tanıtılacak?

Nokia 8.2, Nokia 2.3 ve diğer yeni ürünlerini 5 Aralık 2019 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak olan firma, yılı orta ve giriş segmenti yeni telefonları ile kapatacak gibi görünüyor.

Nokia 8.2 modelinin gücünü Qualcomm’un Snapdragon 730 yonga setinden ve 4 GB RAM’den alması bekleniyor. FHD+ çözünürlüğünde HDR10 PureDisplay ekran ile gelecek olan telefonda ZEISS imzalı lensler yer alacak. Kutusundan Android 10 ile çıkması beklenen telefonda 3.500 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Nokia 2.3 (TA-1206) modeli ise Nokia 2.2’nin yükseltilmiş versiyonu gibi olacak. Nokia 2.3 modeli daha iyi işlemci daha yüksek kapasiteli batarya, daha iyi kamera ve HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip olacak.

Finlandiya merkezli firmanın bu etkinlikte bir takım yeni ürünler de tanıtması bekleniyor. Ancak bu ürünlerin henüz neler olduğu bilinmiyor. Firma, iki telefonun yanında düşük ihtimalle de olsa giyilebilir teknoloji ürününü tanıtabilir.

Bu etkinlikte ayrıca Android 10 güncellemesini alacak Nokia modellerinin kesinleştirilmesi ve tarihlerinin net bir şekilde açıklanması bekleniyor. Android telefon pazarında büyük işlere imza atan firma bakalım önümüzdeki yıl düzenlenecek olan MWC 20 etkinliğinde amiral gemisi segmentine oynamak için yeni bir model ile karşımıza çıkacak mı?

Redmi Note8 Pro video inceleme. Büyük ekran, toplamda 5 kamera

