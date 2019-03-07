Nokia 9 Pureview hakkındaki son detaylar

Bir zamanlar cep telefonu sektörünün tekeli haline gelen Nokia, akıllı telefonlara geçiş dönemine ayak uyduramayınca çöküş dönemine geçmişti. Bir ara Microsoft Nokia’nın isim haklarını satın alarak Windows Phone işletim sistemiyle yeni modelleri kullanıcıların beğenisine sunmuş fakat o da bu ismi yaşatma konusunda başarılı olamamıştı.
Tam Nokia efsanesi sona erdi diye düşünürken, HMD Global devreye girmiş ve Nokia’yı sektöre geri kazandırmıştı. HMD Global aynı Çinli üreticiler gibi agresif bir fiyat politikasıyla, Nokia’yı en çok sevkiyat gerçekleştiren 10 şirketten biri yaptı. Görünen o ki ilerleyen yıllarda Nokia ismini çok daha üst sıralarda görebileceğiz.
Hatırlanacağı üzere HMD Global geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi’nde bir dizi yeni Nokia modeli ile karşımıza çıkmıştı. Bu modeller arasında en çok dikkat çekeni ise şüphesiz Nokia 9 Pureview olmuştu. 5 ana kamerası ile bir ilke imza atan bu model, ilk olarak ABD’de satışa sunuldu. 11 Mart’a kadar 599 dolar, sonrasında ise 699 dolardan satılacak olan telefon için ilk güncellemenin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı belirtildi.
HMD Global’in önemli isimlerinden biri olan Juho Sarvikas da güncellemeyi doğruladı. Servikas, Nokia 9 Pureview için yayınlanacak olan güncellemenin güvenlik odaklı olacağını ve yaklaşık olarak 282MB’lık bir alan kaplayacağını belirtti.
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