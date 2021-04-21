Nokia'nın hikayesi dizi oluyor

Yeni bir TV dizisi Finlandiya merkezli cep telefonu şirketi Nokia'nın yükselişini ve düşüşünü anlatacak. Adı "Mobile 1.0" isimli yeni dizinin yapımını Rabbit Films üstlenecek ve sezonu 6 bölüm sürecek.

Fince ve İngilizce çekilecek dizinin bölümleri Finlandiya'da ve ABD'de çekilecek. 2022'de yayında olması planlanıyor ve İskandinav platform C More'da ile Finlandiya merkezli TV kanalı MTV3'te yayınlanacak. İlk sezonu 1988-1990 dönemine ve özellikle cep telefonlarının yükselişine pek çok açıdan ve karakter üzerinden odaklanacak.

Kadrosunda Satu-Tuuli Karhu, Aku Sipola, Oona Airola, Sampo Sarkola yer alacak. Senaryoyu Maarit Lalli (Almost 18, The Sixth Time) kaleme alacak ve bölümleri yönetecek.

