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Nokia'nın hikayesi dizi oluyor

21.04.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Mobile 1.0 olarak açıklanan bir mini dizi ile Nokia’nın yükselişi ve çöküşü anlatılacak. 6 bölüm olması planlanan dizinin 2022’de yayında olması bekleniyor.

Nokia'nın hikayesi dizi oluyor

Yeni bir TV dizisi Finlandiya merkezli cep telefonu şirketi Nokia'nın yükselişini ve düşüşünü anlatacak. Adı "Mobile 1.0" isimli yeni dizinin yapımını Rabbit Films üstlenecek ve sezonu 6 bölüm sürecek.

Fince ve İngilizce çekilecek dizinin bölümleri Finlandiya'da ve ABD'de çekilecek. 2022'de yayında olması planlanıyor ve İskandinav platform C More'da ile Finlandiya merkezli TV kanalı MTV3'te yayınlanacak. İlk sezonu 1988-1990 dönemine ve özellikle cep telefonlarının yükselişine pek çok açıdan ve karakter üzerinden odaklanacak.

Nokia

Kadrosunda Satu-Tuuli Karhu, Aku Sipola, Oona Airola, Sampo Sarkola yer alacak. Senaryoyu Maarit Lalli (Almost 18, The Sixth Time) kaleme alacak ve bölümleri yönetecek.

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya
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