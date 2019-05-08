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Nokia’nın uygun fiyatlı telefonu: Nokia 4.2

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TEKNOLOJİ  | 08.05.2019 08:54 | Son Güncelleme

Android telefon pazarında başarılı işlere imza atan Nokia, bugün merakla beklenen telefonu Nokia 4.2 ile karşımıza çıktı. Giriş seviyesi telefon olan bu model, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 439 yonga setinden alıyor. Telefonun grafik biriminde ise Adreno 505 yer alıyor.

Nokia’nın uygun fiyatlı telefonu: Nokia 4.2

Telefonun RAM bölümünde ise 3 GB RAM bulunuyor. 32 GB dahili depolama birimine sahip olan telefon microSD kart ile hafıza arttırım imkanı sunuyor. 5.71 inç büyüklüğünde 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelen telefonda çift kamera kurulumu yer alıyor.

13 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğündeki arka kameraya 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera eşlik ediyor. Kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkan telefonda; Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS bağlantıları bulunuyor.

3.000 mAh kapasiteli bataryası ile uzun süre kullanım süresi sunan telefonun fiyatı ise 150 dolar seviyesinde olacak. Son olarak Android One kapsamında üretilen bu modelin Android güncellemelerini hızlı bir şekilde alacağını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa android akıllı telefon

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