Nokia’nın uygun fiyatlı telefonu: Nokia 4.2

Telefonun RAM bölümünde ise 3 GB RAM bulunuyor. 32 GB dahili depolama birimine sahip olan telefon microSD kart ile hafıza arttırım imkanı sunuyor. 5.71 inç büyüklüğünde 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelen telefonda çift kamera kurulumu yer alıyor.

13 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğündeki arka kameraya 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera eşlik ediyor. Kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkan telefonda; Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS bağlantıları bulunuyor.

3.000 mAh kapasiteli bataryası ile uzun süre kullanım süresi sunan telefonun fiyatı ise 150 dolar seviyesinde olacak. Son olarak Android One kapsamında üretilen bu modelin Android güncellemelerini hızlı bir şekilde alacağını belirtelim.

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