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Norveç'in Dünya Kupası hayali suya düştü

17.11.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç'i 2-0 yenerek 23 puana ulaştı ve grup lideri olarak Dünya Kupası bileti aldı.

Norveç'in Dünya Kupası hayali suya düştü

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. maçında Hollanda ile Norveç karşı karşıya geldi.

De Kuip Stadı'nda oynanan maçı Hollanda 2-0 kazanarak grup lideri olarak Dünya Kupası biletini aldı.

Karşılaşmada Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Steven Bergwijn ve 90+1'de Depay kaydederken bu goller, Milli Takımımızın liderlik umutlarını sona erdirdi. Maç boyunca Türkiye'nin gruptan çıkması için Norveç'ten gol beklesek de Kuzey ekibinin rakip kalede etkisiz kalması, gol yollarında da aradığı golü bulamamasına neden oldu ve Dünya Kupası hayalleri suya düştü.

Bu sonuçla Hollanda 23 puana yükselerek lider olarak Katar bileti aldı. Norveç ise 18 puanda kalarak grubu 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Milli Futbol Takımı
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