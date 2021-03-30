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Norveç, Karadağ'da Sörloth'la güldü!

30.03.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Norveç, deplasmanda Karadağ'ı Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı.

Norveç, Karadağ'da Sörloth'la güldü!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımızın da yer aldığı G Grubu üçüncü maçında Karadağ, Norveç'i konuk etti.

Pod Goricom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Norveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 35. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Bu sonucun ardından gruptaki ikinci galibiyetini alan Norveç, 6 puanla 4. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Karadağ ise 6 puanla 3. sırada yer buldu.

Norveç, gelecek maçta 1 Eylül 2021'de Hollanda'yı ağırlayacak. Karadağ ise aynı tarihte A Milli Takımımıza konuk olacak.

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