SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

23.02.2021 19:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak.

Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşmanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi.

İspanya Futbol Federasyonundan konuyla ilgili izin alındığı, seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra Hollanda, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Siyahi teknik adamlara şans verilmiyorSiyahi teknik adamlara şans verilmiyor
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Josef de Souza'dan bomba açıklamalar

Josef de Souza'dan bomba açıklamalar

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Trabzonspor'dan 16 yıl sonra bir ilk

Trabzonspor'dan 16 yıl sonra bir ilk

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Diğer Haberler

Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Real Madrid Haaland ve Mbappe'yi 852 milyon Euro'ya transfer ediyor!

Real Madrid'den dev transfer harekatı!

Tuchel'den Luis Suarez itirafı

Tuchel'den Luis Suarez itirafı

Seedorf: Siyahi teknik adamlara şans verilmiyor

Siyahi teknik adamlara şans verilmiyor

Hagi ve oğlu Ianis'in videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Hagi ve oğlu Ianis'in videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Max Kruse: "Liverpool ve Bayern'den teklif aldım"

Liverpool ve Bayern'den teklif aldım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.