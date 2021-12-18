Nostaljiyi ruhunda hissedenler için en iyi pikap çalar çeşitleri

Günümüzde genellikle nostalji ruhunu sevenler tarafından tercih edilen pikaplar, görsel açıdan dekoratif olarak kullanıldığı gibi kendine has ses tonu sayesinde müziği bambaşka bir kalitede hissetmenize olanak tanıyor. Aklınızda "Pikap nedir?" gibi bir soru varsa pikapları plaklar üzerine kaydedilmiş ses sinyallerini okumaya yarayan cihazlar olarak düşünebilirsiniz. Eğer siz de nostaljiyi derinden hissetmek isteyenlerdenseniz en iyi pikap marka tavsiyelerini bir araya getirdiğimiz listeye bakabilir, en beğendiğiniz modeli güvenle satın alabilirsiniz.

1. Quiqa T105 Ahşap Retro Pikap ile müzik dinlemenin keyfine varın!

Retro tasarımı ve stereo hoparlörü sayesinde zamanda yolculuk yapıyormuş hissi veren Quiqa T105 Ahşap Retro Pikap, ergonomik yapısı ve teknik özellikleri ile muhteşem bir müzik keyfi sunuyor. Dahili ses sistemi olduğu için ayrıca bir hoparlör kullanımı gerektirmeyen pikap çaları USB girişi sayesinde dilediğiniz yerde prize takarak müziğinizi dinleyebilirsiniz. Taş plaklar dahil olmak üzere tüm plakları çalabilme özelliğine sahip bu cihaz, plak bittiğinde otomatik durdurma özelliğiyle de kullanım kolaylığı sağlıyor.

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2. GDL Retro Çanta Pikap, tasarımı ile herkesin beğenisini kazanıyor!

70’li yıllarda evlerin en nadide parçalarından biri olan pikap çalarlar sizi o döneme götürerek nostaljik bir hava yaşatır. Plak dünyasına yeni atılanlar için muhteşem bir pikap önerisi olan GDL Retro Çanta Pikap, sahip olduğu 33, 45 ve 78 RPM hız seçenekleri ile dilediğiniz plağı dinleme imkanı sunuyor. 3-4 saati bulan kesintisiz çalma özelliğine sahip olan bu pikap çalar; dahili hoparlör, asansör sistemi ile kol kontrol ve otomatik durdurma gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor.

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3. ION Audio Max LP Pikap çoklu bağlantı seçeneğiyle görenleri büyülüyor!

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Farklı bağlantı özellikleriyle dikkat çeken ION Audio Max LP Pikap ile plak koleksiyonunuzu yeniden keşfedebilirsiniz. Ahşap tasarımı ve yüksek teknolojik özellikleri ile öne çıkan pikap çalar, en sevdiğiniz müzikleri sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla paylaşmak için doğru bir tercih olabilir. Sahip olduğu Ez Vinyl/Tape Converter Yazılımı ile plak koleksiyonunuzu kolay bir şekilde dönüştürme imkânı sağlayan ürün, Mac ya da PC'ye yükleme yaptığınızda parçaları otomatik olarak ayırma özelliğine de sahip.

3 farklı oynatma hızına sahip olan bu pikap çaları detaylı olarak incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

4. ION Superior LP Ahşap Hoparlörlü Pikap sahip olduğunuz bütün müzik kaynaklarını unutturabilir!

Seneler geçse de ilk günkü kalitesini koruyan ION Superior LP Ahşap Hoparlörlü Pikap sahip olduğu teknik donanımı ile ön plana çıkıyor. Harici bir ses sistemiyle desteklendiği takdirde yüksek ses seviyelerine çıkabilen ürün; plak, kaset ya da CD gibi tüm müzik kaynaklarını çalabilen tek pikap olarak biliniyor. Hangi kaynaktan müzik dinleyeceğinizi seçmek için tek yapmanız gereken ürünün ön panelinde yer alan tuşları kullanmak! Bluetooth ve USB bağlantıları ile kullanım kolaylığı sağlayan pikap çalar eski kasetlerinizi kolaylıkla dijital formata dönüştürebiliyor.

Nostalji sevdalıları için harika bir ürün olan ION Superior LP Ahşap Hoparlörlü Pikap'ı ayrıntılı olarak incelemek ve kolayca satın almak için tıklayın!

5. ION Audio Mustang LP Plak Çalar retro tasarımı ile göz kamaştırıyor!

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Heyecan verici otomobil tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken ION Audio Mustang LP Plak Çalar, çarpıcı tasarımının yanında teknik özellikleriyle de ön plana çıkan ürünlerden biri. Bu pikap çalar sahip olduğu sessiz kayış tahrikli 3 hızlı döner tabla sayesinde koleksiyonunuzdaki her kaydı oynatabilirken bunları bir USB sürücüye kaydediyor. Dahili hoparlörleri ve dahili amplifikatörü sayesinde ekstra ekipmana ihtiyaç duymayacağınız bu ürün, basitleştirilmiş kontrolleri ile muhteşem bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca RCA girişi sayesinde harici amfi ve ses sistemine de bağlanabilen ION Audio Mustang LP, harika tasarımı ve kompakt boyutları ile evinize farklı bir hava katıyor.

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6. Lenco TT-34 Ahşap Pikap fonksiyonel özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor!

Hem retro tarzı hem yüksek ses kalitesi ile en iyi pikap çalar modelleri arasında yer alan Lenco TT-34 Ahşap Pikap, ahşap çanta tasarımı ile herkesin beğenisini kazanıyor. Ergonomik yapısı sayesinde rahatlıkla taşıyabileceğiniz cihaz, kapağı kapalıyken bile müzik dinlemenize imkan tanıyor. Kayış sistemi sayesinde titreşimsiz bir çalışma sunan Lenco TT-34 Ahşap Pikap, iki adet başarılı stereo hoparlöre ve 33, 45, 78 RPM hız seçeneklerine sahip. Yarı otomatik mekanizması ve seramik kartuşu ile dikkat çeken ürün orta seviye bir performans arayanlar için güzel bir tercih olabilir.

Otomatik dönüş ve otomatik durdurma gibi kullanımı kolaylaştıran özelliklere sahip bu cihazı ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

7. Sony PS-LX310BT Pikap ile plak deneyimini yeniden keşfedin!

"En iyi pikap hangisi?" sorusunun cevabı ilgi ve isteklerinize göre şekillense de söz konusu teknoloji olduğunda kalitesinden ödün vermeyen Sony, pikap konusunda da iddialı. Orijinal pikap sesini kablosuz teknolojisi ile bir araya getiren Sony PS-LX310BT Pikap Çalar’a Bluetooth teknolojisi ile bağlanabilir, hoparlörlerinizde ya da kulaklığınızda favori plaklarınızı dinleyebilirsiniz. Tek adımda tam otomatik çalma işlevine sahip bu pikap; kolu otomatik olarak indirir, yivi bulur ve eşleştirilen cihazınızdan seçtiğiniz müziği çalar. Plak bittiğinde ise pikap kolu otomatik olarak ilk konumuna döner ve durur.

Net ve doğal bir ses deneyimini teknoloji ile buluşturan bu cihazı ayrıntılı olarak incelemek ve kolayca satın almak için tıklayın!

8. Lenco L-30BK Pikap Çalar, sade görünümü ve işlevselliğiyle favoriniz olabilir!

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En iyi pikap markaları arasında yer alan Lenco'nun L-30BK Pikap Çalar modeli aradığınız ürün olabilir. Dahili pre amplifikatöre sahip olan cihaz USB bağlantısı sayesinde plaklarınızı MP3 formatında kaydetmenize imkan tanıyor. 33 ve 45 RPM olmak üzere iki farklı hız seçeneği bulunan Lenco L-30BK Pikap Çalar, kaliteli bir müzik keyfi isteyenler için doğru tercih olabilir. Sadece çalma düğmesine basarak rahatlıkla kullanabileceğiniz cihaz, iki farklı renk seçeneğiyle evinizin dekorasyonuna da kolayca uyum sağlıyor.

Basit kullanımı ile dikkat çeken bu cihazı ayrıntılı olarak incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

9. Pro-Ject Debut Carbon Pikap farklı renk seçenekleri ile ön plana çıkıyor!

Bir pikabı benzersiz kılan özellikleri saymakla bitmiyor! Çekirdek parçalarına odaklanarak tasarlanan Pro-Ject Debut Carbon EVO Pikap Çalar, profesyoneller tarafından bile tercih edilen bir cihaz. Bu model, özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş motor süspansiyonu sayesinde titreşimleri en iyi şekilde azaltarak muhteşem bir ses kalitesi sunuyor. Plağınız için uygun olan hızı otomatik olarak ayarlayan bu pikapta müziklerinizi dinlemek için tek yapmanız gereken plağı cihazın üzerine yerleştirmek ve çalma tuşuna basmak! Dayanıklı kasa yapısı, üst seviye özellikleri, minimal şık tasarımı ve mükemmel işçiliği ile bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan Pro-Ject Debut Carbon EVO, başka hiçbir ürüne ihtiyaç duymayacağınız kaliteli bir model.

El yapımı olması ile dikkat çeken bu cihazı daha ayrıntılı incelemek ve hemen satın almak için buraya tıklayın!

10. Mikado MN-P235 Voyager Retro Ahşap Pikap, muhteşem bir fiyat performans ürünü!



Pikap çalar dünyasına yeni yeni merak salıyorsanız Mikado MN-P235 Voyager Retro Ahşap Pikap sizin için doğru bir tercih olabilir. Bluetooth, USB ya da hafıza kartı ile zahmetsiz bir şekilde bağlantı sağlayabileceğiniz cihaz, dahili hoparlörden müzik dinleme imkanı sunuyor. Plaklarınızı çalarken aynı zamanda USB üzerinden kayıt yapabileceğiniz bu ürünün 33, 45, 78 RPM hız seçenekleri sayesinde dilediğiniz plağı çalabilirsiniz. Klasik plaklarınızı tekrar keşfetmek için ihtiyacınız olan tüm fonksiyonları sunan cihaz, arkadaşlarınıza ya da sevdiklerinize hediye etmek için de mükemmel bir seçenek.

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