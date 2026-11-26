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1. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu (0.70 L)

Evde hazırladığınız sıcak yemekleri veya soğuk atıştırmalıkları saatler boyunca taze ve ideal sıcaklığında koruyan Stanley klasik yemek termosu, yoğun iş temposu ve doğa aktiviteleri için pratik bir çözüm sunuyor. Sızdırmaz kapağı ve darbelere dayanıklı paslanmaz çelik gövdesiyle uzun ömürlü kullanım sağlayan bu ürünü Kasım fırsatlarında değerlendirebilirsiniz.

2. Seiko SSB425P1 Chronograph Erkek Kol Saati

Japon saatçiliğinin zamansız tasarım çizgisini sportif kronograf detaylarıyla buluşturan Seiko SSB425P1 erkek kol saati, hem günlük hem de klasik kombinlere şık bir dokunuş katıyor. Dayanıklı kasası ve okunaklı kadran yapısıyla dikkat çeken bu modelde 3.245 TL indirime ek ödeme esnasında uygulanan 1.500 TL fırsatı yakalamak için hemen göz atın.

3. Nespresso Essenza Mini C30 Black Kahve Makinesi

Kompakt boyutları ve pratik kullanımıyla mutfak tezgahında az yer kaplayarak hızlıca espresso hazırlamanıza imkan tanıyan Nespresso Essenza Mini C30 Black, kahve keyfini evine taşımak isteyenler için öne çıkıyor. Kasım indirimlerinin son günlerinde kampanya kapsamında sepette ekstra 1.000 TL kupon indirimi avantajı sunan bu modeli ve ilgili seçenekleri görmek için sayfayı ziyaret edin.

4. Belkin UltraCharge Kablosuz Masaüstü Şarj Standı

Çalışma masasında veya başucunda kablo kalabalığını ortadan kaldıran Belkin UltraCharge kablosuz şarj istasyonu, uyumlu cihazlar için hızlı ve güvenli enerji aktarımı sağlıyor. Şık masaüstü tasarımıyla kullanım kolaylığı sunan bu model, Kasım fırsatları kapsamında 2.070 TL indirim başladı; ürünü keşfetmek için linke tıklayabilirsiniz.

5. SKG H5 Taşınabilir Boyun ve Omuz Masaj Cihazı

Gün boyu masa başında çalışmanın veya yoğun temponun yarattığı boyun ve omuz gerginliğini azaltmaya yardımcı olan SKG H5 taşınabilir masaj cihazı, termoterapi ısı desteğiyle konforlu bir rahatlama sunuyor. Hafif ve kablosuz yapısıyla her yerde kullanılabilen bu cihaz, %42 indirimle 2.499 TL’ye düştü!

6. Game Garaj Slayer X7T RTX 5070 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı

Intel Core i7-14650HX işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı, 16 GB RAM, 1 TB SSD depolaması ve 16 inç QHD 180Hz IPS ekranıyla üst düzey oyun performansı sunan Game Garaj Slayer X7T, güçlü donanım arayanların dikkatini çekiyor. Fiyatı 13.250 TL düşen bu bilgisayarda ayrıca sepete özel GARAJ3000 koduyla 3.000 TL ekstra indirim avantajını kaçırmadan sepete atın.

7. Winix Zero Pro Hava Temizleme Cihazı

Ev ve ofis ortamındaki toz, polen ve alerjenleri yüksek filtreleme kapasitesiyle yakalayarak iç mekan hava kalitesini artıran Winix Zero Pro hava temizleme cihazı, geniş alanlarda etkili performans sergiliyor. Akıllı sensörleriyle hava kalitesini anlık takip eden bu model, 8.054 TL indirimle büyük bir fiyat avantajı sunuyor; incelemek için linke tıklayabilirsiniz.

8. Gillette Fusion5 ProGlide Yedek Tıraş Bıçağı

Kayganlaştırıcı şeridi ve beş bıçaklı hassas kesim teknolojisiyle cildi tahriş etmeden pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunan Gillette Fusion5 ProGlide yedek bıçak seti, uzun süreli bakım ihtiyacını ekonomik hale getiriyor. Kasım kampanyası kapsamında %56 indirimle stok yapma fırsatı sunan bu ürünü hemen sepetinize ekleyin!

9. Harley-Davidson Steven Erkek Bot

Sağlam deri yapısı ve kış şartlarına meydan okuyan güçlü taban tasarımıyla öne çıkan Harley-Davidson Steven erkek bot, sezonun en iddialı parçaları arasında yer alıyor. Mevcut %15 indirime ek olarak sepette aktifleşen 1.750 TL’lik kupon fırsatıyla fiyatı oldukça cazip seviyelere inen bu modeli yakalamak için kampanyayı inceleyin.

10. Mavi Fermuarlı Lacivert Regular Fit Üst

Günlük kombinlerde hem konfor hem de sade bir şıklık arayanlar için tasarlanan Mavi fermuarlı lacivert regular fit üst, mevsim geçişlerinde ve serin havalarda kurtarıcı bir parça olarak öne çıkıyor. Yumuşak dokusu ve rahat kalıbıyla gün boyu hareket özgürlüğü sunan bu üründe %30 net indirimi değerlendirmek için buradan inceleyebilirsiniz.

11. Salomon X Ultra Outdoor Ayakkabısı

Zorlu arazi koşullarında üstün zemin tutuşu, denge ve hafiflik sunan Salomon X Ultra outdoor ayakkabısı, doğa yürüyüşlerinden günlük şehir temposuna kadar yüksek konfor sağlıyor. Dayanıklı dış yüzeyiyle ayağı koruyan bu popüler model, Kasım indirimleri kapsamında fiyatı düştü; numaralar tükenmeden hemen keşfedin.

12. Columbia CSS18-103 Erkek Kol Saati

Outdoor ruhunu sportif ve dayanıklı kasa tasarımıyla bileğe taşıyan Columbia CSS18-103 erkek kol saati, günlük kullanımda sağlamlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Kasım indirimlerinin son günlerinde %15 indirime ek olarak TEK1000 koduyla ekstra 1.000 TL indirim kazanmak için sayfayı ziyaret edin.

13. MSI RTX 5050 Dizüstü Bilgisayar

NVIDIA GeForce RTX 5050 ekran kartı ile güncel oyunlarda ve grafik yoğunluklu uygulamalarda da akıcı performans sunan MSI dizüstü bilgisayar, taşınabilir oyuncu bilgisayarı arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Kasım kampanyaları kapsamında yılın en düşük fiyatına gerileyen bu modeli yakından incelemek için ürünü keşfedin.

14. Braun Series 7 11’i 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Saç, sakal ve vücut bakımını tek bir cihazda toplayan Braun Series 7 11’i 1 arada tıraş kiti, AutoSense teknolojisi ve keskin ProBlade bıçaklarıyla her yoğunlukta zahmetsiz kesim sağlıyor. Kişisel bakım rutinini pratikleştiren zengin başlık içeriğine sahip bu sette günün indirimini kaçırmamak için linke göz atın.

15. Levi's 501 Original Erkek Jean Pantolon

Düz kesimi ve ikonik düğmeli kapamasıyla modası hiç geçmeyen Levi's 501 Original erkek jean, Terra Linda Indigo rengiyle gardıropların en temel parçalarından biri olmayı sürdürüyor. Dayanıklı denim kumaşıyla uzun yıllar formunu koruyan bu klasik modelde harika bir indirim başladı; bedenler tükenmeden buraya tıklayın.

Bu içerik 26 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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