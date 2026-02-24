Sivasspor Kulübü Başkanı Özçoban: "Kalan 33 puana talibiz"

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor’da Kulüp Başkanı Burak Özçoban, BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Ligde 11 maçın kaldığını hatırlatan Özçoban, "Geçen hafta futbolcularımızla Adana Demirspor maçı oynadık, bu maçta çok üzüldük gerçekten. Ardından Sakaryaspor maçında iyi bir sonuç elde ettik. Önümüzde 11 tane maç ve 33 puan var. Biz 33 puanın hepsine talibiz. Sivasspor olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız. İnşallah mayıs ayına en düzgün şekilde girmeyi planlıyoruz. İsmet hocayla konuştuğumuzda bu sene elimizden geldiği kadar en üst noktada, olmasa bile seneye görmek istediğimizi söylemiştik. Sivasspor şu anda ligin en değerli ikinci takımı. Bizim takımımız kötü bir takım değil. Bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Çok şanssız şekilde puanlar kaybettik. Adana Demirspor’daki çocukları tebrik ediyorum. Onlar Türk futbolunun geleceği. Biz sonunda hak ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyoruz, planlamalar seneye de devam edecek" dedi.

"SİVASSPOR BACASIZ BİR FABRİKA"

Bir basın mensubunun ’Kulüp mali açıdan ne durumda?’ şeklindeki sorusuna Başkan Özçoban, "Bizim birinci önceliğimiz mali yapıyı dengelemekti. İsmi Sivasspor Kulübü olanın her zaman sportif başarıya ihtiyacı vardır. Geçmişe dönük borçları ödedik ve transfer tahtasını açtık. Önümüzde daha rahat bir tablo var ama bitmedi. Sivasspor aslında bacasız bir fabrika. Tesislerde günlük 150 kişiye 3 öğün yemek çıkıyor. Bunların masrafları var, giderleri var. Deplasman giderleri var, sürekli gider var. Kalıcı gelirler yapmak için bazı düşüncelerimiz var. Şehrin büyüklerinden destek bekliyoruz. 2 ay önce bir kaos vardı ama şu an bu kaos kalktı. Bunu şehrin büyükleri, yöneticilerimiz ve eski yöneticilerimizle beraber yaptık. Haziran ayında genel kurulumuz var. Şu anda tek hedefimiz kulübün mali yapısını toparlamak ve genel kurula hazır girebilmek. Bugünden ’seneye şöyle, böyle yapacağız’ diyemiyoruz" yanıtını verdi.

"BİZ TARAFTARLARLA GÜÇLÜYÜZ"

Taraftarlara destek çağrısında da bulunan Burak Özçoban, "Sivasspor çok büyük bir camia. Taraftardan en büyük beklentimiz stadyuma gelmeleri. Bilet fiyatlarını en minimum şekilde dizayn ettik. Taraftarla oynayan bir takım ile taraftarsız oynayan takımın arasında çok fark var. Biz taraftarlarla güçlüyüz. Taraftarları stadyuma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE YAŞANMASAYDI"

Bahis operasyonlarında Sivasspor’dan bazı futbolcuların ceza aldığının hatırlatılması üzerine kırmızı-beyazlıların başkanı, "Ali Şaşal Vural ile başladı bu iş, ardından Ali ile yollarımızı ayırdık. Hocamızla oldu, teknik heyetimiz ile oldu ve yollarımızı ayırdık. Şimdi bir yönetici arkadaşımızla da aynı sorunu yaşadık. Biz bu konuyu inceledik. Kendisi yeni bir yönetici, burada da yaşamıyor. Yönetici olmadan önce hobi için yaptığı, yöneticiyken 2 kere çok komik rakamlarla oynamış, zaten kaybetmiş. Asla art niyet yok. Keşke yaşanmasaydı, bu olaylardan hiç yara almadan çıkan kulüpler oldu. İnşallah daha fazlası olmaz" şeklinde konuştu.

"HAZİRAN’DAKİ KONGRE DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Haziran’da yapılacak kongrede aday olup olmayacağıyla alakalı da Özçoban, şunları dile getirdi:

"Şu anda bunu konuşmak için erken, bugünden adayım ya da aday değilim diyemiyorum. Benim ve yönetimimin tek derdi emanete sahip çıkmak. Her gün bir şeylerle uyanıyorduk. Bunların içinde haziran ayındaki kongre düşünülmüyor. Önemli olan şu süreçten rahat bir şekilde çıkmak, önemli olan kulüp, kulüp için iyi olur inşallah."

"HAKEMLERDEN CANIMIZ ÇOK YANDI"

Hakem hataları ile ilgili de konuşan Başkan Özçoban, "Amed Sportif Faaliyetler maçından sonra canlı yayına bağlanmıştık ve o zaman da söylemiştim. Mecnun Otyakmaz’a da söylemiştim. Görüntüleri izledikten sonra kulüpten de paylaştık. Çok canımız yanmıştı. Hakemler yüzünden puan kaybetmiştik. O günden sonra bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tek bize olmuyor, diğer kulüplere de oluyor. Şu anda bizim için iyi gidiyor. Hakemler doğru, adaletli maç yönetsinler bize yeter" açıklamasını yaptı.

"REY BİZE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU"

Son olarak Sivasspor’un yıldız oyuncusu Rey Manaj ile alakalı görüşlerini paylaşan Özçoban, "Rey Manaj, Manisa maçı sonrası beni aradı, ‘Ben Sivas’ı çok seviyorum. Orası benim ailem. Gelmek istiyorum’ dedi. Ben de ona bu paraları veremeyeceğimizi söyledim. Daha sonra sürekli görüştük, süreç 1.5 ay sürdü. Rey, ‘Bu durum benim için bir proje. Sivasspor’da futbolu bırakmak istiyorum, ileride Sivasspor’da hoca olmak istiyorum’ dedi. Sivas aşığı bir arkadaş Rey, biz ona verdiğimiz tüm sözleri tuttuk, o da bize verdiği tüm sözleri tuttu. İyi de çalışıyor ve uğraşıyor. Sivasspor, Sivas’ın en büyük markası. Biz Süper Lig’den düştük ama takım değil, şehir düştü. Yeniden Süper Lig’e çıktığımız o heyecanı göreceğiz. Herkesten takıma destek çıkmasını canıgönülden istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır