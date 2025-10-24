SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

Nottingham Forest, Sean Dyche yönetiminde Avrupa Ligi'nde Porto'yu devirdi!

Nottingham Forest, yeni teknik direktörü Sean Dyche yönetiminde Avrupa Ligi'nde Porto'yu 2-0 mağlup ederek sezona umutlu bir başlangıç yaptı. Gibbs-White ve Igor Jesus'un penaltı golleri, Forest'a galibiyeti getiren isimler oldu.

Nottingham Forest, Sean Dyche yönetiminde Avrupa Ligi'nde Porto'yu devirdi!
Burak Kavuncu

Gibbs-White ve Igor Jesus'un penaltıları, Dyche'a zaferle başlangıç yaptırdı

Nottingham Forest için oldukça çalkantılı geçen bir başlangıcın ardından, Sean Dyche'ın göreve gelmesiyle birlikte takımda yeni bir hava esti. Sezona Nuno Espirito Santo ile başlayan, ardından Ange Postecoglou ile devam eden ve Postecoglou'nun sadece 39 gün sonra görevden alınmasıyla sarsılan Forest, Dyche yönetiminde ilk maçında Porto'yu 2-0 mağlup ederek moral buldu.

Nottingham Forest, Sean Dyche yönetiminde Avrupa Ligi nde Porto yu devirdi! 1

Maçın ilk yarısında Morgan Gibbs-White'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Nottingham Forest, ikinci yarıda Igor Jesus'un yine penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Porto'nun Jan Bednarek ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Bu sonuçla Nottingham Forest, Ağustos ayındaki Premier Lig açılış maçından bu yana ilk galibiyetini alırken, Nisan ayından bu yana da ilk kez kalesini gole kapattı.

Nottingham Forest, Sean Dyche yönetiminde Avrupa Ligi nde Porto yu devirdi! 2

Sean Dyche'ın gelişiyle birlikte takımda gözle görülür bir değişim yaşandığı belirtiliyor. Özellikle defansif anlamda daha disiplinli bir görüntü sergileyen Forest, hücumda da daha organize bir oyun ortaya koydu. Dyche'ın göreve geldiği andan itibaren takıma aşıladığı özgüven ve motivasyon, oyuncuların performansına olumlu yansıdı.

Nottingham Forest, bu galibiyetle Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma umutlarını da artırmış oldu. Takımın önünde zorlu maçlar bulunsa da, Sean Dyche yönetiminde yakalanan bu ivmeyle Forest'ın başarılı sonuçlar alması bekleniyor. Takımın taraftarları da bu galibiyetle birlikte umutlarını tazelemiş durumda ve Dyche'ın liderliğinde daha iyi günler göreceklerine inanıyorlar.

Sean Dyche'ın Nottingham Forest'ın başına geçmesiyle birlikte takımda yaşanan olumlu değişim, Porto galibiyetiyle taçlandı. Bu galibiyet, Forest için sadece bir maç kazanmaktan öte, yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Takımın geleceği için umut vadeden bu gelişme, taraftarların da yüzünü güldürmeyi başardı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan sponsorluk duyurusu! Dev gelir...Galatasaray'dan sponsorluk duyurusu! Dev gelir...
Rıdvan Dilmen'den hakeme sert tepki! ''Son maçı da olur'' Rıdvan Dilmen'den hakeme sert tepki! ''Son maçı da olur''
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi porto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.