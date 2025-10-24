Nottingham Forest, Sean Dyche yönetiminde Avrupa Ligi'nde Porto'yu devirdi!

Gibbs-White ve Igor Jesus'un penaltıları, Dyche'a zaferle başlangıç yaptırdı

Nottingham Forest için oldukça çalkantılı geçen bir başlangıcın ardından, Sean Dyche'ın göreve gelmesiyle birlikte takımda yeni bir hava esti. Sezona Nuno Espirito Santo ile başlayan, ardından Ange Postecoglou ile devam eden ve Postecoglou'nun sadece 39 gün sonra görevden alınmasıyla sarsılan Forest, Dyche yönetiminde ilk maçında Porto'yu 2-0 mağlup ederek moral buldu.

Maçın ilk yarısında Morgan Gibbs-White'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Nottingham Forest, ikinci yarıda Igor Jesus'un yine penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Porto'nun Jan Bednarek ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Bu sonuçla Nottingham Forest, Ağustos ayındaki Premier Lig açılış maçından bu yana ilk galibiyetini alırken, Nisan ayından bu yana da ilk kez kalesini gole kapattı.

Sean Dyche'ın gelişiyle birlikte takımda gözle görülür bir değişim yaşandığı belirtiliyor. Özellikle defansif anlamda daha disiplinli bir görüntü sergileyen Forest, hücumda da daha organize bir oyun ortaya koydu. Dyche'ın göreve geldiği andan itibaren takıma aşıladığı özgüven ve motivasyon, oyuncuların performansına olumlu yansıdı.

Nottingham Forest, bu galibiyetle Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma umutlarını da artırmış oldu. Takımın önünde zorlu maçlar bulunsa da, Sean Dyche yönetiminde yakalanan bu ivmeyle Forest'ın başarılı sonuçlar alması bekleniyor. Takımın taraftarları da bu galibiyetle birlikte umutlarını tazelemiş durumda ve Dyche'ın liderliğinde daha iyi günler göreceklerine inanıyorlar.

Sean Dyche'ın Nottingham Forest'ın başına geçmesiyle birlikte takımda yaşanan olumlu değişim, Porto galibiyetiyle taçlandı. Bu galibiyet, Forest için sadece bir maç kazanmaktan öte, yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Takımın geleceği için umut vadeden bu gelişme, taraftarların da yüzünü güldürmeyi başardı.