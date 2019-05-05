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Notts County amatör lige düştü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.05.2019 08:01 | Son Güncelleme

Profesyonel liglerin en eski futbol kulübü olarak bilinen Notts County amatör lige düştü.

Notts County amatör lige düştü

İngiltere 2. Lig'de mücadele veren ve ligin son haftasında deplasmanda Swindon Town'a konuk olan Notts County, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılarak sezonu 41 puanla 23. sırada tamamladı ve İngiltere Konferans Ligi'ne düştü.

Nottingham şehrinin takımı olan ve 1862'de kurulan Notts County, profesyonel liglerde mücadele eden en eski takım olarak biliniyordu. Sol Campbell ve Kasper Schmeichel gibi ünlü isimler de yakın zamanda bir dönem Notts County'de forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
notts county ingiltere 2. lig Swindon Town

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