Nouma’dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!

Beşiktaş’ın eski futbolcu Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları, “Türk Polisini seviyorum. Benim polisim” mesajı ile paylaşarak Türk Polis Teşkilatı’na desteğini gösterdi. Futbolcunun bu paylaşımı sosyal medya da binlerce beğeni aldı.
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