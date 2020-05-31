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  4. Nouma’dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!

Nouma’dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 31.05.2020 20:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak “Türk Polisini seviyorum. Benim polisim” ifadelerini kullandı.

Nouma’dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!

Beşiktaş’ın eski futbolcu Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları, “Türk Polisini seviyorum. Benim polisim” mesajı ile paylaşarak Türk Polis Teşkilatı’na desteğini gösterdi. Futbolcunun bu paylaşımı sosyal medya da binlerce beğeni aldı.

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