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Novak Djokovic, 22. grand slam şampiyonluğunu aldı

29.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler final müsabakasında karşılaştığı Yunan raket Stefanos Tsitsipas’ı setlerde 3-0 mağlup ederek zafere ulaştı. Sırp tenisçi, bu sonuçla Avustralya Açık’ta 10. kez, grand slam turnuvalarda ise 22. şampiyonluğunu elde ederek, Rafael Nadal’a ait en fazla grand slam turnuva kazanan erkek tenisçi’ rekorunu egale etmiş oldu.

Novak Djokovic, 22. grand slam şampiyonluğunu aldı

Avustralya Açık tek erkeklerde heyecan, final müsabakasıyla tamamlandı. Melbourne kentinde bulunan Rod Laver Arena’da dünya 5 numarası Djokovic ile 4 numaralı seri başı Tsitsipas karşı karşıya geldi. 2 saat 56 dakika süren mücadeleye Djokovic, hızlı başlayarak ilk seti 6-3 ile geçti. İkinci sette tie breake giden maçta Sırp raket Djokovic, 7-6’lık üstünlük sağladı. Son sette de uygulanan tie breakte Djokovic 7-5 kazandı. Başarılı tenisçi, rakibine set vermeden toplamda 3-0lık skorla galibiyet almış oldu. 35 yaşındaki tenisçi, aldığı bu şampiyonlukla Avustralya Açık’ta 10. kez zirveyi temsil etti.

22. GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

  1. 2023 Avustralya Açıktan zaferle ayrılan Novak Djokovic, grand slam turnuvalarda toplam 22. Şampiyonluğunu kazanmış oldu. Djokovic, böylece Rafael Nadalın elinde bulunan ’en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi’ rekorunu da egale etmiş oldu. Nadal ile şampiyonluk sayısını eşitleyen Djokovic, Avustralya Açık’ta 10. kez mutlu sona ulaştı. Djokovic, daha önce Fransa Açıkta 2, Wimbledon’da 7 ve Amerika Açık’ta da 3 kez ipi göğüsleyen isim olmuştu. Ayrıca Djokovic, bu zaferle tek erkeklerde 1 numaraya yükselmiş oldu.
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