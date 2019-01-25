Novak Djokovic set vermeden finalde

Avustralya Açık 2019’da heyecan bugün tek erkeklerde oynanan yarı final maçıyla devam etti. 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Rod Laver Arena’da karşı karşıya geldiği Fransız Lucas Pouille’i 6-0, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, finale çıkmayı başardı. 1 saat 25 dakika süren maçta Avustralya Açık’ta daha önce 6 kez kupayı kaldıran 34 yaşındaki raket, 7. kez finale çıkmayı başardı.

Pouille karşısında zorlanmayan Djokovic, bu sonuçla finalde 2 numaralı seri başı İspanyol raket Rafael Nadal’ın rakibi oldu. İkili arasındaki final maçı 27 Ocak Pazar günü TSİ 11.30'da oynanacak.

