SPOR

Nowitzki'den rekor sözleşme

NBA HABERLERİ  | 23.07.2018 23:19 | Son Güncelleme

NBA takımlarından Dallas Mavericks, Alman forvet Dirk Nowitzki ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 21. sezonuna Mavericks ile başlayacak Nowitzki, Kobe Bryant'la (Los Angeles Lakers) paylaştığı bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu rekorunu ele geçirdi

Nowitzki'den rekor sözleşme

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki basketbolcu, 1998 NBA draftında 9. sıradan seçildiğinden bu yana çıkarmadığı Mavericks formasını bir sezon daha giyecek.

Böylece 21. sezonuna da Mavericks ile başlayacak Nowitzki, Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) ile paylaştığı bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu rekorunu tek başına ele geçirecek.

13 kez all-star seçilen Nowitzki, NBA şampiyonluğu yaşadığı 2011'de final serisinin en değerli oyuncusu, 2007'de de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü aldı. NBA tarihinin 6. en skorer oyuncusu olan Nowitzki ayrıca ABD dışında doğan en skorer oyuncu unvanını da taşıyor.

"Kaptan Dirk" lakaplı Alman oyuncunun, NBA kariyerinde çıktığı 1471 karşılaşmada 21,2 sayı, 7,7 ribaunt ve 2,5 asist ortalamaları bulunuyor.

PARTNER"Estetik bir fotoğraf değil""Estetik bir fotoğraf değil"
Marco Belinelli San Antonio Spurs'te!Marco Belinelli San Antonio Spurs'te!
Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttuBlake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dirk Nowitzki dallas mavericks

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, James Nunnally ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, James Nunnally ile yolların ayrıldığını açıkladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nowitzki'den rekor sözleşme

Nowitzki'den rekor sözleşme

Marco Belinelli San Antonio Spurs'te!

Marco Belinelli San Antonio Spurs'te!

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Kawhi Leonard, DeMar DeRozan karşılığında Toronto Raptors'a takas oldu!

Kawhi Leonard, DeMar DeRozan karşılığında Toronto Raptors'a takas oldu!

Golden State Warriors, Steve Kerr'le sözleşme yeniledi

Golden State Warriors, Steve Kerr'le sözleşme yeniledi

Cleveland Cavaliers’ı Cedi Osman sırtladı

Cleveland Cavaliers’ı Cedi Osman sırtladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.