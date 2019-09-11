Mynet Trend

Nüfusunun 18 katı turist ağırladılar! Akın ettiler

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 11.09.2019 21:33 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün 50 bin nüfuslu Safranbolu ilçesini, yılın 8 ayında nüfusunun 18 katı turist ziyaret etti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün 50 bin nüfuslu Safranbolu ilçesi, yılın 8 ayında nüfusunun 18 katı yerli ve yabancı turisti ağırladı.

18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçe, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran 50 bin nüfuslu ilçeyi, 8 ayda yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 5 ARTIŞ OLDU

Geleneksel yapıların yer aldığı ilçeye gelen ziyaretçi sayısında ocak-ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde Safranbolu'da konaklamalı turist sayısı 156 bin 656 yerli, 62 bin 57 yabancı olmak üzere 218 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

Safranbolu, günübirlik gelen ziyaretçilerle yılın 8 ayında 874 bin 852 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

İlçeye bu sürede en çok yabancı turist Çin'den geldi. Safranbolu'yu 27 bin 791 Çinli, 21 bin 900 Tayvanlı ziyaret ederken, bunları sırasıyla Japonya, ABD, Güney Kore, İtalya, Suudi Arabistan, Almanya, Tayland, Irak, Polonya ve Kuveyt vatandaşları izledi.

ÖZELLİKLE BU YIL YERLİ TURİST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin turizmde son 3-4 yılda büyük bir atılım gösterdiğini söyledi.

Geçen yıl konaklama ve günübirlik ziyaretlerle 1 milyon 250 bin civarında turist sayısına ulaştıklarını aktaran Ürkmezer, "Bu sene de bu ivme devam ediyor. Özellikle bu yıl yerli turist sayısında büyük bir artış var. Ağustos ayının tahmini rakamlarıyla şu anda yaklaşık 220 bin civarında konaklamalı turistimiz var. Buna günübirlikçileri de eklediğimizde Safranbolu 8 ayda yaklaşık 900 bin turiste ulaşmış durumda. Bu hızla devam edersek bir milyonu aşacağız. Geçen seneki rakamı da yakalayıp üzerine de inşallah koyacağız." dedi.

YABANCI TURİSTLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ürkmezer, yaz sezonunun bittiğini, sonbahar ve kış sezonunun başladığını ifade ederek, Safranbolu'da turizmin her mevsim devam ettiğini kaydetti.

Ekim ve kasım aylarında safran hasadının yapılacağına işaret eden Ürkmezer, kış mevsiminde de özellikle eski çarşıya fotoğraf sanatçıları ile yerli ve yabancı turistlerin gelmeye devam ettiğini dile getirdi.

Kaymakam Ürkmezer, yılın 8 ayında Safranbolu'ya 55 bin civarında yabancı turist geldiğini belirterek, "Safranbolu Uzak Doğulu turistlerin çekim merkezi. Safranbolu Ankara ve İstanbul'a yakın bir kent. Buralardan da düzenli olarak yerli turist geliyor.

Yükselen turizm ivmemiz inşallah önümüzdeki 4 ay devam edecek. Aralık ayının sonuna geldiğimizde geçen seneki rakamdan daha iyi bir rakama ulaşmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
Yer: Manisa! 67 mezar ortaya çıktıYer: Manisa! 67 mezar ortaya çıktı
Derneğini bile kurmuşlar! Fuhuş operasyonu...Derneğini bile kurmuşlar! Fuhuş operasyonu...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UNESCO Dünya Miras Listesi Karabük Safranbolu turist

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan 'Rezil ettik' demişti! Otel ve bin 800 araçlık otopark yapılıyor

Erdoğan 'Rezil ettik' demişti! Otel ve bin 800 araçlık otopark yapılıyor

Masaj yaptırırken paylaştı! 'Erkekler kadın istiyor'

Masaj yaptırırken paylaştı! 'Erkekler kadın istiyor'

3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü

3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü

Acı olay... Ölen torununu kucağında götürdü

Acı olay... Ölen torununu kucağında götürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Thyateira kazılarında tapınak ve 67 mezar ortaya çıkarıldı

Yer: Manisa! 67 mezar ortaya çıktı

Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu

Derneğini bile kurmuşlar! Fuhuş operasyonu...

İğrenç olay! Kadınların etek altı fotoğrafını çekerken yakalandı

İğrenç olay! Çevredekiler fark etti

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu

Eşlerine not bırakıp evlerini terk etmişlerdi! Yeni gelişme

Sultanahmet Meydanı’nda polislerden turistlere drone ile anons

Turistlere drone ile anons!

İstanbul Havalimanı'nda 355 metre uzunluğunda 93 adet işlenmiş yılan derisi ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.