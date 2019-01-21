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Nüfusunun bin katı turist ağırlayan belde

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SEYAHAT  | 21.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Göreme beldesi, her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlıyor.

Doğal kaya oluşumları, peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapan Nevşehir'in Göreme beldesi, her yıl nüfusunun yaklaşık bin katı turiste ev sahipliği yapıyor.

Nüfusunun bin katı turist ağırlayan belde

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'nın merkezi konumundaki 2 bin 150 nüfuslu belde, her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce turistin uğrak mekanı haline geldi. Geçen yıl Kapadokya'ya gelen 2 milyon 949 bin 542 turistin büyük çoğunluğu konaklamalı ve günü birlik turlarla beldeyi ziyaret etti.
Peribacalarıyla kaplı Kılıçlar, Zemi, Güllüdere ve Aşk Vadisi ile freskleri korunan çok sayıda kilise, manastır, şapel ve kaya oyma yapıların bulunduğu beldede, bölgedeki en önemli aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turu uçuşları yapılıyor, ATV araçları ve atlarla gezi turları düzenleniyor.
Bölgeyi ziyaret eden turistler, 6 bin yatak kapasiteli Göreme beldesinin yanı sıra çevresindeki Nevşehir kent merkezi ile Ürgüp, Avanos, Uçhisar başta olmak üzere çeşitli yerleşim yerlerinde konaklıyor. Belde dışında konaklayan turistler, gezi ve diğer aktiviteler için beldeye uğramak durumunda kalıyor.
Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, beldenin Kapadokya'nın cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, geçen yıl bölgeye gelen üç milyona yakın turistin büyük çoğunluğunun beldeyi ziyaret ettiğini belirtti.
2018 yılında, 537 binden fazla turistin beldeye gelerek sıcak hava balon turuna katıldığına işaret eden Cingil, beldenin en çok turist ağırlayan merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesine ise geçen yıl 1 milyon 105 bin 693 turistin giriş yaptığını dile getirdi.
Cingil, "Kapadokya'ya gelen 3 milyona yakın misafirimizin yolu muhakkak beldemizden geçiyor. Göreme nüfusu 2 bin 150 ama nüfusumuzun en az bin katı turisti Göreme'de misafir ediyoruz. Bu büyük bir potansiyel." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir peribacaları Göreme Kapadokya

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