MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nükhet Duru "Çok şımarık davranıyorsunuz" mesajına sessiz kalmadı

Nükhet Duru "Çok şımarık davranıyorsunuz" mesajına sessiz kalmadı

25.04.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sesi ve şarkılarıyla öne çıkan Nükhet Duru sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Son olarak bir takipçi Nükhet Duru'ya "Çok şımarık davranıyorsunuz" mesajı atınca usta isim dayanamadı. Duru verdiği yanıtla gündem oldu.

Nükhet Duru "Çok şımarık davranıyorsunuz" mesajına sessiz kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Nükhet Duru, bir kullanıcının Instagram'dan attığı "Şımarık davranıyorsunuz" yazan mesajına yanıt verdi. Daha önce de kendisine gelen eleştirel yorumlara yanıt vermeyi ihmal etmeyen Duru yine kendini tutamadı.

Ekran Alıntısı

Duru kendisine "Biraz daha yerinde hareket ederseniz iyi olur" diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

"Benim yaşım, benim yaşlılığım benim kararım! İstersem evde oturup örgü örüp kedilerimle vakit geçirmeyi, istersem setlerde neşeli videolar çekmeyi seçerim. İster dizlerimin ağrısına rağmen dans ederim, ister işim yoksa bütün gün uyur emeklilik yaşarım."

Duru daha sonraki paylaşımında ise "Eleştirilerinizde daha nesnel ve anlayışlı olmanızı öneririm" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü ismin Pamela Anderson pozu olay oldu! "Sarışın olmak harika"Ünlü ismin Pamela Anderson pozu olay oldu! "Sarışın olmak harika"
Süper mini altına çorap giyip...Süper mini altına çorap giyip...
Miras sorusu sorulunca... Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandıMiras sorusu sorulunca... Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...

CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Seda Sayan evlendi! Öpüşme anları paylaşıldı

Seda Sayan evlendi! Öpüşme anları paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Babasının cenazesine gelemedi! Gömüldüğü anları paylaşıp...

Babasının cenazesine gelemedi! Gömüldüğü anları paylaşıp...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.