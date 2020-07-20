Nükleer kazalar oldu, yüz binlerce kişi öldü! Tarihteki en büyük ve yıkıcı depremler...

Dünyada her gün binlerce deprem oluyor. Bunların çok az bir kısmı hissediliyor ve onların içinden de yine daha az bir kısmı can kaybına ve maddi hasarlara sebep oluyor. Ancak dünya tarihinde bazı depremler var ki onların sonucunda 100 binlerce kişi hayatını kaybetti. Bazı depremleri dev tsunami dalgaları takip etti ve etkileri dünyanın diğer ucundan bile hissedildi.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK VE YIKICI DEPREMLER

Şensi Depremi- 1556 (Şiddet: Bilinmiyor)

Şiddeti tam olarak bilinmese de 11 civarında olduğu tahmin edilen Şensi Depremi'nde yaklaşık 830 bin kişi hayatını kaybetti. Bu deprem sonucunda Çin'in büyük bir kısmı tamamen yok oldu. Çin tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olan bu deprem, dünya tarihinin en ölümcül depremi olarak bilinir.

Büyük Şili Depremi- 1960 (Şiddet: 9.5)



Richter ölçeğiyle saptanmış gelmiş geçmiş en büyük deprem Şili'de gerçekleştiğinde etkileri Japonya'dan ve Filipinler'den bile hissedildi. Deprem sebebiyle oluşan tsunamiler, 10 metreyi aştı ve Güney Afrika'ya kadar ulaşıp sahilleri tahrip etti. Tarihteki en büyük deprem sebebiyle yaklaşık 3000 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.