Nükleer kazalar oldu, yüz binlerce kişi öldü! Tarihteki en büyük ve yıkıcı depremler...

Dünyada her gün binlerce deprem oluyor. Bunların çok az bir kısmı hissediliyor ve onların içinden de yine daha az bir kısmı can kaybına ve maddi hasarlara sebep oluyor. Ancak dünya tarihinde bazı depremler var ki onların sonucunda 100 binlerce kişi hayatını kaybetti. Bazı depremleri dev tsunami dalgaları takip etti ve etkileri dünyanın diğer ucundan bile hissedildi.
Şensi Depremi- 1556 (Şiddet: Bilinmiyor)
Şiddeti tam olarak bilinmese de 11 civarında olduğu tahmin edilen Şensi Depremi'nde yaklaşık 830 bin kişi hayatını kaybetti. Bu deprem sonucunda Çin'in büyük bir kısmı tamamen yok oldu. Çin tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olan bu deprem, dünya tarihinin en ölümcül depremi olarak bilinir.
Büyük Şili Depremi- 1960 (Şiddet: 9.5)
Richter ölçeğiyle saptanmış gelmiş geçmiş en büyük deprem Şili'de gerçekleştiğinde etkileri Japonya'dan ve Filipinler'den bile hissedildi. Deprem sebebiyle oluşan tsunamiler, 10 metreyi aştı ve Güney Afrika'ya kadar ulaşıp sahilleri tahrip etti. Tarihteki en büyük deprem sebebiyle yaklaşık 3000 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.
Alaska Depremi- 1964 (Şiddet: 9.2)
Ölçülebilen en şiddetli ikinci deprem, 1964 yılında Alaska'da gerçekleşti. Bu deprem sonucunda dev tsunamiler oluştu ve 300 milyon dolarlık bir hasar meydana geldi. 3 dakika süren Alaska Depremi, 128 kişinin canına mal oldu. Alaska'nın nüfusu daha yoğun olsaydı binlerce kişi hayatını kaybedebilirdi.
Endonezya Depremi- 2004 (Şiddet: 9.1)
Hint Okyanusu Depremi olarak da geçen bu doğal afet, yaklaşık 10 dakika ile dünya tarihinin en uzun süreli depremi. Bu afet sonucunda 30 metrelik tsunamiler oluştu ve Endonezya haricinde Sri Lanka, Hindistan ve Tayland da zarar gördü. Dünyayı 1 cm hareket ettirecek kadar şiddetli olan bu deprem sonucunda 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 1 milyondan fazla kişi evsiz kaldı.
Büyük Doğu Japonya Depremi- 2011 (Şiddet: 9.0)
Tohoku Depremi olarak da bilinen bu afet, Japonya tarihinin en yıkıcı depremi olarak kayıtlara geçti. 40,5 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları oluştu ve bu dalgalar sebebiyle Fukuşima Nükleer Santrali'nde kazalar meydana geldi. Dünya tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olan Japonya Depremi sonucunda 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 2531 kişi hala kayıp olarak değerlendiriliyor.
Rusya Depremi- 1952 (Şiddet: 9.0)
Pasifik Ateş Çemberi'nin kuzey ucundaki bölgede yaklaşık 6000 kişi yaşıyordu ve 9 şiddetindeki deprem sonucunda 2336 kişi hayatını kaybetti. Bu büyük deprem Hawaii Adaları'nda bile hissedildi.
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