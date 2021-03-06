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Nuno Espirito Santo, diz çökme eylemine devam edecek

06.03.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Nuno Espirito Santo, diz çökme eylemine devam edecek

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo, ayrımcılığa karşı sembol haline gelen diz çökme eylemini sürdüreceğini belirtti.

Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, diz çökme eylemine devam edecek.

47 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tek başına kalsa bile maçlardan önce diz çökeceğini kaydederek, "İnsanlar bunun bir fark yaratacağına inanmıyorlarsa kendi fikirleridir. Ben yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'deki tek siyahi teknik direktör olan Nuno, duruşunu ve fikirlerini bu şekilde gösterdiğini dile getirerek, "Sonuçlar hemen gelmeyecek. Önümüzde uzun bir mücadele var, bu yüzden pes edemeyiz. Etki hemen olmasa bile ileride ona ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Futbol Ligi eski oyuncusu Colin Kaepernick'in 2016 yılında ABD polisinin siyahilere karşı sert müdahalelerini milli marş sırasında diz çökerek protesto etmesi tüm dünyaya yayılmış ve sembol eylem haline dönüşmüştü.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Premier League İngiltere
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