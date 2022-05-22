Nur Fettahoğlu yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Ekranların tanınan simalarından biri olan Nur Fettahoğlu, tatil yaptığı kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

PLAJDAN POZ VERDİ

Nur Fettahoğlu ile 2013'te hayatını birleştiren Levent Veziroğlu'nun Elisa Güzin Veziroğlu adında kız çocuğu bulunuyor. 2016 doğumlu 6 yaşındaki kızıyla tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylayan Nur Fettahoğlu'na çok sayıda beğeni geldi. 41 yaşındaki ünlü oyuncu kızıyla sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Nur Fettahoğlu Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil, Payitaht Abdülhamid gibi başarılı dizilerde rol aldı. Oyuncu ve sunucu olan Fettahoğlu'nun oyunculuk alanında ödülü bulunuyor.





