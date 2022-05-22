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Nur Fettahoğlu yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

22.05.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Mahidevran Sultan rolüyle seyircilerin aklına kazınan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu ilerleyen yıllarda da birçok dizi, sinema projesinde yer aldı. Yaz sezonunu açan ünlü oyuncu plajdan poz verdi.

Nur Fettahoğlu yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Ekranların tanınan simalarından biri olan Nur Fettahoğlu, tatil yaptığı kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

PLAJDAN POZ VERDİ

Nur Fettahoğlu ile 2013'te hayatını birleştiren Levent Veziroğlu'nun Elisa Güzin Veziroğlu adında kız çocuğu bulunuyor. 2016 doğumlu 6 yaşındaki kızıyla tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylayan Nur Fettahoğlu'na çok sayıda beğeni geldi. 41 yaşındaki ünlü oyuncu kızıyla sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Nur Fettahoğlu yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Nur Fettahoğlu Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil, Payitaht Abdülhamid gibi başarılı dizilerde rol aldı. Oyuncu ve sunucu olan Fettahoğlu'nun oyunculuk alanında ödülü bulunuyor.

Nur Fettahoğlu yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Nur Fettahoğlu yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

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Nur Fettahoğlu
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