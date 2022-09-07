Nur Sürer ile Feyyaz Şerifoğlu'ndan set pozu

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın yeni sezonu için hazırlıklar başladı. 15 Eylül Perşembe akşamı üçüncü sezonun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Tamer Levent gibi isimlerin paylaştığı dizinin setinden paylaşımlar da sosyal medyada yer alıyor.

NADİM GÜÇ'E POZ VERDİLER

Enis Arıkan ve Burcu Biricik'in set paylaşımlarının ardından bir kare de 'Camdaki Kız'ın 'Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'ndan geldi. Dizide Nalan'ın annesi 'Feride İpekoğlu'nun canlandıran Nur Sürer ile objektif karşısına geçti.

Şerifoğlu ve Sürer, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinin yönetmeni Nadim Güç'e poz verdi. Yakışıklı oyuncu, bu kareyi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Şerifoğlu'nun ardından Sürer de aynı pozu kendi sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin paylaşımları büyük ilgi gördü.



