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Nur Tatar adını finale yazdırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.05.2019 08:42 | Son Güncelleme

Milli taekwondocu Nur Tatar Askari, Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda finale yükseldi. Nur Tatar Askari, yarın Çinli Mengyu Zhang ile dünya şampiyonluğu maçına çıkacak.

Nur Tatar adını finale yazdırdı

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda en önemli organizasyon olan şampiyonaya 150 ülkeden 975 sporcu katılıyor. Şampiyonanın dördüncü gününde Türkiye adına 4 sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar 67 kiloda mücadele eden son dünya şampiyonu milli taekwondocu Nur Tatar Askari, rakiplerini mağlup ederek final müsabakası yapmaya hak kazandı. Seri başı olan ve ilk turu maç yapmadan geçen milli taekwondocu, ikinci turda Tayvanlı Kuan-yu Chuang'u 18-6, üçüncü turda Ukraynalı Tetiana Tetereviatnykova’yı 13-3, çeyrek finalde ise Ürdünlü Julyana Al-Sadeq'i 9-5 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

KAZANIRSA TARİHE GEÇECEK

Yarı finalde Brezilyalı Milena Titoneli ile karşılaşan Nur Tatar Askari, rakibini 20-3 mağlup ederek finale yükseldi. Nur Tatar Askari, yarın (Pazar) akşam seansında Çinli Mengyu Zhang ile altın madalya için karşılaşacak. Final müsabakaları TSİ 19.30’da başlayacak. Milli taekwondocu altın madalya kazanması durumunda iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk kadın taekwondocu olacak.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yarı final müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Nur Tatar Askari, “Çok zorlu 4 maç yaptım. Üst üste 3’ncü kez dünya finali oynayacağım. Bundan önce bir şampiyonluğum ve bir ikinciliğim var. Yarın hedefim şampiyonluk. Herkesin dualarını bekliyorum. Yanımda olan, destekleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ise, “Özellikle kadınlarda olimpik sıkletlerde başarılıyız. 2020 öncesinde dünya şampiyonasında avantajımızı koruduk. Nur’un yarın finali var. Ayrıca yarın yarışacak diğer sporcularımız var. Son günü en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FERHAT CAN KAVURAT DÜNYA 5'NCİSİ OLDU

Erkekler 63 kiloda mücadele eden Ferhat Can Kavurat, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Guyanalı Jibreel Malik'i 17-0, üçüncü turda Güney Koreli Min Hyuk Kim'i 32-25, dördüncü turda İngiliz Josh Calland'ı 32-16 yendi. Çeyrek finalde Çinli Shuai Zuhao'ya 8-6 kaybeden Ferhat Can Kavurat, dünya 5’ncisi oldu. Erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ve kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, ikinci turda şampiyonaya veda ettiler.

SON GÜN 3 SPORCU TATAMİYE ÇIKIYOR

Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonasının son gününde 3 sporcumuz madalya mücadelesi verecek. 62 kiloda 2015 Dünya Şampiyonu İrem Yaman ile erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ile +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli tatamiye çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nur Tatar Askari Dünya Taekwondo Şampiyonası Mengyu Zhang

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