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Nur Tatar'dan Tokyo 2020'ye veda

26.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020'de 67 kiloda mücadele eden Nur Tatar, organizasyona veda etti.

Nur Tatar'dan Tokyo 2020'ye veda

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, organizasyona veda etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı. Bu aşamada ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile yenilen Nur, final şansını kaybetti.

Nur Tatar'ın repesajdan bronz madalya umutlarını sürdürmek için McPherson'ın finale çıkması gerekiyordu. Ancak ABD'li tekvandocu yarı finalde karşılaştığı Hırvat Matea Jelic'e 15-4 yenilince milli sporcunun repesaj şansı kalmadı.

Londra 2012'de gümüş, Rio 2016'da bronz madalya kazanan Nur Tatar, Tokyo 2020'ye çeyrek finalde veda etmiş oldu.

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