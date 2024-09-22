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  4. Nur Viral mesajı okuyunca şaştı kaldı! | Psikolog açıklayınca "Suratım düştü gördünüz mü?" dedi

Nur Viral mesajı okuyunca şaştı kaldı! | Psikolog açıklayınca "Suratım düştü gördünüz mü?" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.09.2024 09:37
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Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına gelen soruları Nur Viral şaşkınlık içerisinde okudu. Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun katıldığı yayında Nur Viral okuduğu mesajtan sonra "Dert büyük" dedi. Ünlü psikolog ise erojen bölgeleri sayarak anlattı.

Nur Viral mesajı okuyunca şaştı kaldı! | Psikolog açıklayınca "Suratım düştü gördünüz mü?" dedi

Nur Viral Beyaz TV'de yayınlanan programında zaman zaman ilişkilere dair soruları alıyor. Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun katıldığı son bölümde gelen bir soru Nur Viral'i şaşırttı.

"Enteresan bir soru bakın" diyen Nur Viral "Kocası ayaklarını sürekli bakımlı olmasını istiyormuş ayakları onun için çok önemliymiş; 'ojelerimin rengini kendi seçiyor ama ben bu durumdan hoşlanmıyorum, kocamı da kırmak istemiyorum' diyor. Ona nasıl yaklaşmalıyım?" dedi.

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Gelen soruyu okuyan Nur Viral kendini tutamadı ve "Dert büyük" dedi. Fatih Reşit Civelekoğlu "kocası ayak fetişisti" deyince de şaştı kaldı ve "Yani" diye sordu.

"SURATIM DÜŞTÜ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

"Normal şartlar altında bir erkek kadının genel halinden tavrından, bedeninden erotik çağrışım alır" diyen psikoloğa Nur Viral "Ayaktan erotik çağrışım alır mıyız?" diye çekinerek sordu.

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Fatih Reşit Civelekoğlu "İşte bu ayak fetişistleri sadece ayaktan erotik çağrışım alır. Hani kadının diyelim ki göğüsleri, kalçası, bacakları vesaire bunlar erojen bölgelerdir ve erkek buralardan erotik çağrışım alır oradan almaz ayaktan alır. Bu aslında cinsel bozukluk" dedi.

Nur Viral ise bu yanıtı şaşkınlıkla dinlerken "Suratım düştü gördünüz mü? Ya ayaklarımız çirkinse ne yapacağız?" diye sordu.

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Nur Viral
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