Nuray Sayarı’nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu! 'Çökmüş durumda'

Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz hafta katıldığı programın canlı yayında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklamıştı. çiftin davası bugün görüldü.

Elinde belgeler olduğunu vurgulayan Sayarı, zina davası açacağını dile getirerek, "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese 'merdivenden düştüm' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Nuyar Sayarı ve eşi Aşkın Sayarı’nın boşannma davaları bugün gerçekleşti. Aşkın Sayarı, hiçbir suçlamayı kabul etmediğini, Nuray Sayarı’nın herkesle hakaret davası olduğunu, annesinin reddettiğini, kardeşleriyle küs olduğunu anlattı.

'ASILSIZ İDDİALAR!'

Eşinin ihanet iddialarını da net bir dille yalanlayan Aşkın Sayarı, “Benim iş yerime pek çok kadın girip çıkıyor. Asılsız bir iddia. Yalan dolan şu an berbat! Çökmüş durumda” dedi.

Çiftin bugün görülen boşanma davası ertelenirken; Nuray Sayarı uzaklaştırma kararı aldırdığı için Aşkın Sayarı eşi Nuray Sayarı’yla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

Aşkın Sayarı, eşinin 5 yıldır ailesiyle görüşmediğini ve bu dargınlığın kendisiyle bir ilgisi olmadığını söyledi.

