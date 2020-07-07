Nurbanu Sultan kimdir? Cardi B’den Muhteşem Yüzyıl Nurbanu Sultan mesajı!

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B bir süredir ünlü Türk dizisi Muhteşem Yüzyıl’ı seyrediyor. İlk olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Türk hayranlarının dikkatini çeken Cardi B, dizinin sıkı takipçisi haline geldi. Tarihi ve aksiyon türündeki dizide geçen harem entrikaları ünlü şarkıcı Cardi B tarafından fazlasıyla ilgi görüyor. Son olarak Cardi B Nurbanu karakterini sevmediğini dile getirdi. Diziyi unutanlar ve tarihi bir kişilik olan Nurbanu Sultan’ı merak edenler "Nurbanu Sultan kimdir?" şeklinde araştırmaya başladı. Hürrem Sultan’ın tarafında olduğunu belirten Cardi B, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinin yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Muhteşem Yüzyıl Nurbanu kimdir?

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan karakterini Merve Boluğur canlandırıyor. Şehzade Selim’in hasekisi olarak diziye dahil olan Merve Boluğur, 2013-2014 sezonunda dizide yardımcı karakter olarak rol aldı. Oyuncu daha önce Kuzey Güney, Küçük Sırlar ve Acemi Cadı gibi dizilerde oynamıştı. Boluğur, özellikle Muhteşem Yüzyıl Nurbanu karakteriyle çok konuşulmuştu.