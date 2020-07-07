Nurbanu Sultan kimdir? Cardi B’den Muhteşem Yüzyıl Nurbanu Sultan mesajı!

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B bir süredir ünlü Türk dizisi Muhteşem Yüzyıl’ı seyrediyor. İlk olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Türk hayranlarının dikkatini çeken Cardi B, dizinin sıkı takipçisi haline geldi. Tarihi ve aksiyon türündeki dizide geçen harem entrikaları ünlü şarkıcı Cardi B tarafından fazlasıyla ilgi görüyor. Son olarak Cardi B Nurbanu karakterini sevmediğini dile getirdi. Diziyi unutanlar ve tarihi bir kişilik olan Nurbanu Sultan’ı merak edenler "Nurbanu Sultan kimdir?" şeklinde araştırmaya başladı. Hürrem Sultan’ın tarafında olduğunu belirten Cardi B, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinin yeniden gündeme gelmesini sağladı.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan karakterini Merve Boluğur canlandırıyor. Şehzade Selim’in hasekisi olarak diziye dahil olan Merve Boluğur, 2013-2014 sezonunda dizide yardımcı karakter olarak rol aldı. Oyuncu daha önce Kuzey Güney, Küçük Sırlar ve Acemi Cadı gibi dizilerde oynamıştı. Boluğur, özellikle Muhteşem Yüzyıl Nurbanu karakteriyle çok konuşulmuştu.
Tam adı Afife Nurbanu Sultan olan Nurbanu Sultan, Osmanlı padişahı II. Selim’in hasekisi ve aynı zamanda Sultan III. Murad’ın annesidir. Haseki Hürrem Sultan’ın da gelini olan Nurbanu Sultan ile ilgili kökeni hakkında çeşitli rivayetler bulunuyor. Venedikli soylu bir aileden geldiği düşünülen Nurbanu Sultan, Hürrem Sultan tarafından saraya alınmış ve eğitime yollanmıştı. Zekası ve güzelliğiyle Hürrem Sultan’ın dikkatini çeken Nurbanu Sultan, kimi tarihçilere göre cariyelikten gelen ve Valide Sultan unvanı alan ilk kişi olma özelliği taşıyor.
Muhteşem Yüzyıl Hürrem karakterini dizide Meryem Uzerli canlandırıyor. Meryem Uzerli’nin ardından Muhteşem Yüzyıl Hürrem Sultan karakterine Vahide Perçin hayat verdi. Osmanlı tarihinde önemli bir yeri olan Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın nikahlı eşi ve bir sonraki padişah olan II. Selim’in annesidir. Zekası, güzelliği, cesareti ve sarayda yaptığı entrikalarda meşhur olan Hürrem Sultan; pek çok romana ve tiyatro oyununa konu oldu. Hürrem Sultan’ın devlet işlerine katılmasıyla Osmanlı İmparatorluğu için kadınlar saltanatı olarak adlandırılan dönemin başladığı düşünülüyor. Hürrem Sultan ölümü ile ilgili olarak eceliyle gerçekleştiği bilgisi veriliyor.
Muhteşem Yüzyıl oyuncuları arasında Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nur Fettahoğlu, Nebahat Çehre, Mehmet Günsür, Burak Özçivit, Engin Öztürk, Merve Boluğur, Okan Yalabık, Selma Ergeç, Ozan Güven, Pelin Karahan, Tolga Sarıtaş, Deniz Çakır ve Meltem Cumbul gibi başarılı isimler bulunuyor. Yayınlandığı dönemde Muhteşem Yüzyıl oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Muhteşem Yüzyıl dizisi konu itibariyle Osmanlı İmparatorluğu’na damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan hikayesini anlatıyor. Muhteşem Yüzyıl dizisi konusu, babası Yavuz Sultan Süleyman’ın vefatı üzerine şehzade Süleyman’ın tahta geçmesiyle ve cariye olan Hürrem Sultan’a aşık olmasıyla başlıyor. Dizide Hürrem Sultan’ın katıldığı iktidar mücadelesi ekranlara geliyor.
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