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Nurdağı ve İslahiye'de öğrenciler konteyner ve çadır sınıflarda derse başladı

13.03.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde öğrenciler çadır ve konteynerlerden oluşturulan sınıflarda derse başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TSK tarafından kurulan 6 çadırda öğrenciler dersbaşı yaptı.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokulun bulunduğu çadırlarda, öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara girdi.

Mehmetçik Okulu Müdürü Yunus Emre Atmaca, AA muhabirine, Mehmetçiğin 10 gün önce çadırları kurduğunu söyledi.

Çadırları ve konteynerleri dolaşarak öğrencileri ve ailelerini okulun açılacağı yönünde bilgilendirdiklerini anlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Şu anda 65 öğrencimiz var. Okullardan bütün ihtiyaçlarımızı karşıladık. Tahtası, masası, sırası, bilgisayarı, yazıcısı tamamen donanımlı bir sınıf haline getirdik. Yavaş yavaş öğrencilerimizi toplamaya çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde normale döneceğiz."

Öğretmen İnci Ağsakallı ise Erzurum'da bir köy okulu öğretmeni olduğunu ve deprem bölgesine gönüllü olarak geldiğini belirterek, "Öğrencilerimizi çok özledik. Okul aslında 4 duvarı olan yer değil, okul her yerdir. Öğrencilerimizle bulaşacağım için çok mutluyum." dedi.

Öğrenci Harun Ulaş Aslan da okulu özlediğini ifade ederek, arkadaşlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

KONTEYNERLERDE DE DERS BAŞLADI

İlçedeki konteynerlerde de dersbaşı yapıldı. Şehit Gökhan Özdemir İlkokulu'nda gönüllü olarak görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Yıldırım, AA muhabirine, okulun açıldığını ve öğrencileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendisinin de bir depremzede olduğunu anlatan Yıldırım, "Burada olmak benim için de çok iyi. Öğrencilerimle olmak bana iyi geldi. Öğrencilerimize de bu süreç iyi gelecek. Bir nebze olsun normalleşmeye hepimizin ihtiyacı var." diye konuştu.

Öğrencilerden Kerim Bekler ise depremde iki arkadaşını ve bazı öğretmenlerini kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

İslahiye ilçelerinde de öğrenciler çadır ve konteynerlerden oluşturulan sınıflarda derse başladı.

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deprem Gaziantep İslahiye Nurdağı

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