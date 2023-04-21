Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin yapım aşaması havadan görüntülendi

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde yaptırılan 14 kalıcı konuttaki çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın hak sahiplerine verilecek evlerin yapım aşaması, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Dronla 26 Mart-19 Nisan tarihleri arasında farklı günlerde aynı açılardan çekilen görüntülerde, evlerin her geçen kaydettiği ilerleme yer aldı. Boş arazide çalışan işçilerin görseliyle başlayan görüntülerde, son günlere doğru peyzaj çalışmasına kadar her detayın düşünülmesi yer aldı.

