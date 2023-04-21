YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin yapım aşaması havadan görüntülendi

Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin yapım aşaması havadan görüntülendi

21.04.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan köy tipi afet evleri, yarın teslim edilecek.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde yaptırılan 14 kalıcı konuttaki çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın hak sahiplerine verilecek evlerin yapım aşaması, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Dronla 26 Mart-19 Nisan tarihleri arasında farklı günlerde aynı açılardan çekilen görüntülerde, evlerin her geçen kaydettiği ilerleme yer aldı. Boş arazide çalışan işçilerin görseliyle başlayan görüntülerde, son günlere doğru peyzaj çalışmasına kadar her detayın düşünülmesi yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesindeki 3 ilde bayram namazı kılındıDeprem bölgesindeki 3 ilde bayram namazı kılındı
Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldıMersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındıYalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep Nurdağı İnşaat

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:42
Öğle
12:34
İkindi
16:17
Akşam
19:17
Yatsı
20:38

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

Ece eczanesi
Yavuzeli
Eylül eczanesi
Islahiye
Fatih eczanesi
Nizip
Demet eczanesi
Sahinbey
Bozdoganlar sihcan halk eczanesi
Sahinbey
Çağan eczanesi
Sehitkamil
Filiz eczanesi
Nizip
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.