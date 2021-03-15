Nurdan Büyükak doğum için geri sayıma başladı

Nurdan Büyükak, önceki gün İstinye Park'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da bir arkadaşıyla buluşan Büyükak, bu sırada karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

Hamileliğinin 5. ayını tamamladığını söyleyen Nurdan Büyükak, "Bir aksilik çıkmazsa oğlumuz Temmuz ayında doğacak." dedi. Arkadaşıyla birlikte restoranda yemek yiyen Büyükak daha sonra alışveriş merkezine girerek kendisi ve doğacak oğlu için uzun süre alışveriş yaptı.



