MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nurdan Büyükak doğum için geri sayıma başladı

Nurdan Büyükak doğum için geri sayıma başladı

15.03.2021 12:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nurdan Büyükak doğum için geri sayıma başladı

Anne olmaya hazırlanan oyuncu İbrahim Büyükak'ın psikolog eşi Nurdan Büyükak doğum tarihini açıkladı.

Nurdan Büyükak, önceki gün İstinye Park'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da bir arkadaşıyla buluşan Büyükak, bu sırada karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

nurdanbüyükak

Hamileliğinin 5. ayını tamamladığını söyleyen Nurdan Büyükak, "Bir aksilik çıkmazsa oğlumuz Temmuz ayında doğacak." dedi. Arkadaşıyla birlikte restoranda yemek yiyen Büyükak daha sonra alışveriş merkezine girerek kendisi ve doğacak oğlu için uzun süre alışveriş yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Yakışıklı oyuncu Büyükada'da evlendiYakışıklı oyuncu Büyükada'da evlendi
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Büyükak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Diğer Haberler

Gökçe Eyüboğlu İspanya’da TT oldu

Gökçe Eyüboğlu İspanya’da TT oldu

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık iddialarına yanıt

Evlilik bekleniyordu! JLO'dan açıklama geldi

Süreyya Yalçın erimeye devam ediyor

Süreyya Yalçın erimeye devam ediyor

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada’da evlendi

Yakışıklı oyuncu Büyükada'da evlendi

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari: İyi ki doğdum

Notuna beğeni yağdı! 'İyi ki doğdum da...'

Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddia edildi!

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.