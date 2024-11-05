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  4. Nurgül Yeşilçay anlatılanlar karşısında şaştı kaldı! Hasan Can Kaya'ya sordu: Bu program +18 mi?

Nurgül Yeşilçay anlatılanlar karşısında şaştı kaldı! Hasan Can Kaya'ya sordu: Bu program +18 mi?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.11.2024 07:55
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Hasan Can Kaya'nın programına konuk olan Nurgül Yeşilçay programda konukların anlattıkları açıklamalar karşısında şaştı kaldı. Yeşilçay cinsellik konusu konuşulurken Hasan Can Kaya'ya "Bu program +18 mi?" diye sordu.

Nurgül Yeşilçay anlatılanlar karşısında şaştı kaldı! Hasan Can Kaya'ya sordu: Bu program +18 mi?

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç itiraflar, hikâyeler ve anılar anlatılıyor.

Konuk olan isimler özel hayatlarına dair açık açık en ince detayına kadar yaşadıklarını anlatıyor. Son olarak bir kadın konuk "Seks sevmiyorum" diyerek 55 yaşındaki ikinci eşinden bahsetti.

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NURGÜL YEŞİLÇAY KENDİNİ TUTAMADI

Aynı programa konuk olan Nurgül Yeşilçay anlatılanlar karşısında bir hayli şaşırırken Hasan Can Kaya'da kamera arkasında çalışan arkadaşlarından biri için "Seksle ilgili her şeyi biliyor" deyince Yeşilçay çok şaşırdı.

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Nurgül Yeşilçay "Bir dakika bu program +18 filan mı? Ben nereye geldim?" diye sordu. Hasan Can ise "Evet +18 gerçekten 18 olmadan almıyoruz konuğu" dedi.

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Nurgül Yeşilçay daha sonra komedyenden gelen sorulara ise "Şeyle ilgili mi olacak? Hep mi seks?" diye yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay Hasan Can Kaya
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