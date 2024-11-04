"İkinci kez evlendim" deyip cinsel hayatını ifşa etti! Hasan Can Kaya sözünü sakınmadı: O yüzden yaşlı almış

Konuşanlar programına konuk olanların yaptığı açıklamalar ağızları açık bırakıyor. Hasan Can Kaya'nın programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı.

İkinci kez evlendiğini söyleyen kadın konuk eşini neden seçtiğini açıklarken "Eşim emekli. İyi yemek yapar, çok iyi temizlik yapar" dedi.

Hasan Can Kaya ise "Değişik bir aşk tanımın var peki kendinden niye boşanırdın?" deyince inanılmaz bir yanıt geldi.

Hasan Can Kaya "Seksi sevmiyorum" yanıtını alınca sözünü sakınmadı ve "Gerçekten mi? o yüzden yaşlı almış evet" dedi. Esra ise "Adam da yengeç burcuymuş çok kötü kayaya çarptık" dedi.



Komedyen ise gülerek "Seks niye sevmiyorsun estetik mi bulmuyorsun?" sorusunu yöneltti. Esra "Ne bileyim bana çok salakça ne öyle muç muç muç her dakika" yanıtını verdi.

Hasan Can Kaya konuğuna "Anti seks" diyerek "Hepsini bir tutma" tavsiyesinde bulundu.