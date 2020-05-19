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Nurgül Yeşilçay bayrağını kendisi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 11:40 | Son Güncelleme

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 19 Mayıs için yaptığı bayrağı takipçilerine gösterdi.

Karantina nedeniyle ülkemiz için son derece önemli olan ‘Milli Bayramlar’ı evimizde kutlamak zorunda kalsak da yapılan etkinliklerle ve insanlarımızın bu konudaki heyecanlarıyla hiçbir karantina bizlerin heyecanını durdurmayı başaramıyor.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay da bu heyecanla 19 Mayıs için bir Türk bayrağı hazırladı ve bunu nasıl yaptığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

‘Evde bayrakları bulamadım! Dağınığız biraz bu aralar!!! Ben de kendim yapıyım dedim! Çok da güzel oldu! Hiç bir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence!’ notunu düştüğü paylaşımına bir de video ekleyen Yeşilçay, bayrağını nasıl yaptığını gösterdi.

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