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  4. SON DAKİKA | Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı! Grev çağrısı sonrası harekete geçildi

SON DAKİKA | Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı! Grev çağrısı sonrası harekete geçildi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.03.2025 11:58
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Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

SON DAKİKA | Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı! Grev çağrısı sonrası harekete geçildi

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye’de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır"

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İstanbul soruşturma Eğitim Sen son dakika
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