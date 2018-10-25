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Nurgül Yeşilçay'dan 'Müslüm' açıklaması! Timuçin Esen’i yalnız bıraktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 10:45 | Son Güncelleme

Cem Özer'in yoğun bakımda olan eski eşi Nurgül Yeşilçay, 'Müslüm' filminin dün akşam yapılan galasına katılamadı! Yeşilçay galaya neden gitmediğini açıkladı

Nurgül Yeşilçay'dan 'Müslüm' açıklaması! Timuçin Esen’i yalnız bıraktı

Nurgül Yeşilçay, rol arkadaşı Timuçin Esen’in oynadığı 'Müslüm' filminin galasına, eski eşi Cem Özer’in yoğun bakımda olması dolayısıyla katılamayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

'CANIM PARTNERİM DÖKTÜRMÜŞTÜR'

İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı:

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"Birazdan 'Müslüm' filminin galası var. İlk defa seyirciyle buluşuyor! Timuçin'in harika oynadığına, filmin çok iyi olduğuna eminim. Canım partnerim döktürmüştür!

Ailecek içinde bulunduğumuz yoğun psikolojik durumdan dolayı, çocuğumun yanında olmam gerekiyor. Bu sebepten gidemiyorum maalesef!

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Heyecanlarını içtenlikle paylaşıyorum, bol şans! Her şey harika olacak biliyorum. Bugün basından sorulduğu için açıklama gereği duydum. Mutluluklar ve huzurlar herkese."

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Cem Özer müslüm Timuçin Esen

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