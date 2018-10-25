Nurgül Yeşilçay'dan 'Müslüm' açıklaması! Timuçin Esen’i yalnız bıraktı

Nurgül Yeşilçay, rol arkadaşı Timuçin Esen’in oynadığı 'Müslüm' filminin galasına, eski eşi Cem Özer’in yoğun bakımda olması dolayısıyla katılamayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

'CANIM PARTNERİM DÖKTÜRMÜŞTÜR'

İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı:

"Birazdan 'Müslüm' filminin galası var. İlk defa seyirciyle buluşuyor! Timuçin'in harika oynadığına, filmin çok iyi olduğuna eminim. Canım partnerim döktürmüştür!

Ailecek içinde bulunduğumuz yoğun psikolojik durumdan dolayı, çocuğumun yanında olmam gerekiyor. Bu sebepten gidemiyorum maalesef!

Heyecanlarını içtenlikle paylaşıyorum, bol şans! Her şey harika olacak biliyorum. Bugün basından sorulduğu için açıklama gereği duydum. Mutluluklar ve huzurlar herkese."

