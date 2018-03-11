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Nurgül Yeşilçay'ın botoks pişmanlığı! İşte son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Nişantaşı'nda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, botokslu halini eleştirenlere yanıt verdi. Yeşilçay, “Boşlukta olduğum için yaptırdım. Çok pişmanım" dedi

Nurgül Yeşilçay'ın botoks pişmanlığı! İşte son hali

Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Yazar İlker Topdemir’le baş başa yemek yiyen Yeşilçay, mekan çıkışı muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

Ünlü oyuncu, “Şu an tatildeyim. Eylül ayına kadar hiçbir projem yok. Timur Savcı’yla anlaştık, güzel bir proje olacak” dedi.

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Yüzüne botoks yaptırıp fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra eleştiri oklarına hedef olan Nurgül Yeşilçay “Daha önce hiç yaptırmadığım bir şeydi. Boşlukta olduğum için yaptırdım. Ama çok pişman oldum. Zaten gördüğünüz gibi botoksun etkileri kalmadı artık” dedi.

Nurgül Yeşilçay'ın son hali şoke ettiNurgül Yeşilçay'ın son hali şoke etti

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