Nurgül Yeşilçay'ın ev hali sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Son olarak verdiği kilolar ile adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, fit haliyle beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa ev haliyle çok konuşuldu.

Süper mini sarı elbisesiyle poz veren Nurgül Yeşilçay paylaşımına; 'Ben artık evde böyle takılacağım iyi günler' notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Özellikle 2000'lerde aldığı rollerle tanınan Yeşilçay, Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı.

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.









