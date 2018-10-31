Nurgül Yeşilçay'ın set arası romantizmi

Dizinin ba\u015frol oyuncular\u0131ndan Nurg\u00fcl Ye\u015fil\u00e7ay, sette verilen arada yap\u0131mc\u0131 sevgilisi Necati Kocabay ile bulu\u015ftu.\n\nBir mekanda el ele oturan sevgililerin romantik anlar\u0131 objektife b\u00f6yle yans\u0131d\u0131.PARTNERAmber Heard yakt\u0131 ge\u00e7tiSON DAK\u0130KA! Murat Ba\u015fo\u011flu g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131Mert F\u0131rat e\u015fi \u0130dil F\u0131rat'\u0131n zay\u0131fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n s\u0131rr\u0131n\u0131 anlatt\u0131
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