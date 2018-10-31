MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay'ın set arası romantizmi

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

Nurgül Yeşilçay’ın başrolünde olduğu “Gülperi” dizisinin yeni bölüm çekimleri önceki akşam Kuruçeşme’de yapıldı.

Nurgül Yeşilçay'ın set arası romantizmi

Dizinin başrol oyuncularından Nurgül Yeşilçay, sette verilen arada yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile buluştu.

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Bir mekanda el ele oturan sevgililerin romantik anları objektife böyle yansıdı.

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