Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Akıllara Volkan Demirel'i getiren Martinez, Brezilya derbisinde fark açılınca kendisine gelen topu bekletti ve daha sonra sektirmeye başladı.

TOP SEKTİRMEYE BAŞLADI!

Bugün 03.00'da oynanan Arjantin - Brezilya karşılaşmasında kazanan taraf 4-1'lik skorla Arjantin oldu. Çoğu futbol seyircisinin takip ettiği karşılaşmada fark açıldıktan sonra ilginç bir an yaşandı. Arjantin'in tecrübeli kalecisi Emilliano Martinez kendisine gelen topu kontrol ettikten sonra sektirmeye başladı. Saniyeler içerisinde izleyenlere kısa bir şov izletti.

AKILLARA VOLKAN DEMİREL GELDİ

Emilliano Martinez'in Brezilya maçında yaptığı hareket, yıllar önce oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izleyenlere hatırlattı. 2010 yılında oynanan ve Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlanan derbide, eski Fenerbahçeli ve milli kaleci Volkan Demirel, maçın son anlarına doğru, kendisine doğru gelen topu poposuyla kontrol etmiş ve o sezon gündem olmuştu.

HENÜZ DÖRDÜNCÜ DAKİKADA GOL BULDULAR

Maçın hemen başında Arjantin iki farklı üstünlüğü yakaladı. 4. dakikada Julian Alvarez gol perdesini aralarken Enzo Fernandez 8 dakika sonra farkı ikiye taşıdı. Brezilya'da Matheus Cunha, 26. dakikada kaydettiği golle farkı yeniden bire indirirken Arjantin'de ikinci golün sahibi Enzo Fernandez'in asistinde Alexis Mac Allister 37'de takımı adına üçüncü kez ağları havalandırdı ve devre bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 71. dakikasında ise Giuliano Simeone kaydettiği golle skoru belirledi ve Arjantin sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılıp puanını 31 yaptı. Brezilya ise 21 puanda kaldı.