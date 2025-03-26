Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk gözaltına alındı! Banu Öztürk'ün gözaltına alınma sebebi ne?

Miss Globe 2009 Türkiye Güzeli seçilen manken Banu Öztürk, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Banu Öztürk'ün sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler savurduğu öne sürüldü.

Bu olayın ardından Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Öztürk hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öztürk, emniyete götürüldü. Öztürk'ün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BANU ÖZTÜRK KİMDİR?

Banu Öztürk, 7 Mart 1985'de doğdu. Florida International Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da tiyatro, müzik ve dans eğitimi aldı. Öztürk, 2009 yılında da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildi.

Oyunculuk kariyerinde "Avrupa Yakası", "Adanalı", "Derman", "Geniş Aile", "Şen Yuva" ve "Güzel Çirkin" gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Banu Öztürk'ün bu evlilikten bir oğlu oldu. 2017 yılında boşanan Öztürk, maddi zorluklar nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldı.