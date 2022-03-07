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Nurgül Yeşilçay: Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım

07.03.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisiyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirdiğini Instagram hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu "Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek" dedi.

Nurgül Yeşilçay: Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı. Yeşilçay'ın bir süredir hastanede olduğu öğrenildi. Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir kaza geçirdiğin, ağzına ve çenesine dikişler atıldığını Instagram hesabından açıkladı.

“HASAR KALDI VE BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK”

Kullandığı araçla büyük bir kaza atlattığını belirten ve ’emniyet kemeri takın’ çağrısı yapan Yeşilçay, şunları belirtti:

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"Bir süredir buralarda yoktum. Hastanelerde boğuşuyordum çünkü.
Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma,çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız.
Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen!!!

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Nurgül Yeşilçay
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