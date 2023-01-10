Nurgül Yeşilçay komşularına ateş püskürdü! Açtı ağzını yumdu gözünü

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sitede kedi beslemesine karşı çıkan komşularına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yeşilçay, yaptığı paylaşımda "Birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle" dedi.

*Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Oturduğum site şimdi de kedilere sardı. 'Beslemeyelim'miş! Miyavlıyorlarmış. Bravo bildiniz, kediler miyavlıyor, köpekler havlıyor, kargalar gaklıyor. Sadece kendi çocuğunu, kedisini, köpeğini (ki illaki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şey yok olsun diyenlere, birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle"



