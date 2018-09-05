Nurgül Yeşilçay oğlunu İngiltere'ye götürdü

İçinde bulunduğumuz yıl 13 yaşına giren Osman’ın eğitimi için yurt dışını tercih eden oyuncu Nurgül Yeşilçay, hesabından paylaştığı fotoğraflarda İngiltere deneyimlerini takipçilerine aktardı.



Bir anne olarak oğlundan ayrılacak olmanın burukluğunu yaşayan Yeşilçay, oğlunu İngiltere Kraliçesine emanet etmeyi de unutmadı.

Yeşilçay’ın İngiltere paylaşımları arasında dikkat çeken bir ayrıntı da oyuncunun telefon kulübeleriyle ilgili yaptığı paylaşım oldu.

İngiltere’nin ünlü telefon kulübelerinden birini fotoğraflayan Yeşilçay, kabinin içindeki cinsel içerikli reklamlara göndermede bulunarak; “Telefon kulübelerinin amacı biraz değişmiş mi kraliçem” sorusunu yöneltti.

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