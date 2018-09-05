MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay oğlunu İngiltere'ye götürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

Şovmen Cem Özer'le olan evliliğinden sahip olduğu oğlu Osman Nejat Özer'i eğitim için İngiltere'ye götüren oyuncu Nurgül Yeşilçay, heyacanını sosyal medya hesabından paylaştı.

Nurgül Yeşilçay oğlunu İngiltere'ye götürdü

İçinde bulunduğumuz yıl 13 yaşına giren Osman’ın eğitimi için yurt dışını tercih eden oyuncu Nurgül Yeşilçay, hesabından paylaştığı fotoğraflarda İngiltere deneyimlerini takipçilerine aktardı.


Bir anne olarak oğlundan ayrılacak olmanın burukluğunu yaşayan Yeşilçay, oğlunu İngiltere Kraliçesine emanet etmeyi de unutmadı.

Yeşilçay’ın İngiltere paylaşımları arasında dikkat çeken bir ayrıntı da oyuncunun telefon kulübeleriyle ilgili yaptığı paylaşım oldu.

İngiltere’nin ünlü telefon kulübelerinden birini fotoğraflayan Yeşilçay, kabinin içindeki cinsel içerikli reklamlara göndermede bulunarak; “Telefon kulübelerinin amacı biraz değişmiş mi kraliçem” sorusunu yöneltti.

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay oğlu osman nejat özer İngiltere

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
böyle coluğunu cocuğunu yurt dışında okutan oyunculara Türkiyede prim vermemek lazım , o zaman git yurt dışında oyuncu ol olabiliyorsan
TEYZEM İYİKİ BİR AVRUPA GÖRMÜŞ. DONU DÜŞMÜŞ.
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