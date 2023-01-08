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Nurgül Yeşilçay oturduğu siteye ateş püskürdü! Çileden çıkaran olay

08.01.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurgül Yeşilçay'ı kızdırdılar... Oyuncu Instagram hesabından önce komşularına ateş püskürdü sonrasında da vitamin takviyesi aldığı anları takipçileriyle paylaştı.

Nurgül Yeşilçay oturduğu siteye ateş püskürdü! Çileden çıkaran olay

Kanal D’de yayınlanacak, başrolü Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar ile paylaşacağı ‘Veda Mektubu’ için kampa girdi.

Ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu oturduğu sitede sinir bozucu bir olay yaşadı.

Nurgül Yeşilçay, sokak hayvanlarını beslediği için uyarı aldığı sitedeki komşularına ateş püskürdü. Yaptığı açıklamada "Oturduğum site şimdi de kedilere sardı. ‘Beslemeyelim’miş! Miyavlıyorlarmış. Bravo bildiniz, kediler miyavlıyor, köpekler havlıyor, kargalar gaklıyor." "Sadece kendi çocuğunu, kedisini, köpeğini (ki illaki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şey yok olsun diyenlere, birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle" dedi.

Ekran Alıntısı

Kedilerle ilgili yaptığı paylaşımın ardından bu kareyi de "Biz işimize bakalım. Alalım vitamin, mineral, ozon ne varsa" notuyla yayınladı.

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