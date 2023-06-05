Nurhan Damcıoğlu öldü mü, neden öldü? Kantocu Nurhan Damcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?

Sanat camiasının ünlü isimlerinden Nurhan Damcıoğlu hayata gözlerini yumdu. Annesi ve babasının yolundan giderek sanatla ilgilenmeyi seçen Nurhan Damcıoğlu farklı dallarda yer aldı. kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu olan Nurhan Damcıoğlu kalp yetmezliği ile savaşıyordu. İşte Nurhan Damcıoğlu hakkında merak edilenler...

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

9 çocuklu bir ailede doğdu. Babasının açık hava sineması vardı. Annesi ise devlet operalarında terzilik yapıyordu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi. Böylece Türkiye'nin ilk kadın Müslüman kantocusu oldu.

Bundan sonra Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden oldu. Doksanlarda özel kanalların çıkmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu.

Hala kendi derlediği kantolar, düettolar çalınıp söylenmektedir.

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı. Bir röportajında Ferhan Şensoy'un evlilik teklifini reddettiğini söyledi

NURHAN DAMCIOĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

82 yaşında hayta gözlerini yuman Nurhan Damcıoğlu kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.

BEHZAT UYGUR'DAN TAZİYE MESAJI

Bir efsane daha veda etti.Mekanın cennet olsun #NurhanDamcıoğlu https://t.co/mnzNx0MODO — Behzat Uygur (@behzatuygur) June 5, 2023



