SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Nuri Şahin Başakşehir'in yeni teknik direktörü oldu!

Rams Başakşehir, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'i getirdi. Çağdaş Atan ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, genç teknik adamla prensipte anlaştı ve resmi imza töreni Pazartesi günü yapılacak.

Nuri Şahin Başakşehir'in yeni teknik direktörü oldu!
Doğukan Akbayır

Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Rams Başakşehir, teknik direktörlük koltuğu için Nuri Şahin ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, imza töreni 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilecek. Törene, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da katılacak.

Nuri Şahin Başakşehir in yeni teknik direktörü oldu! 1

ÇAĞDAŞ ATAN'LA YOLLAR AYRILMIŞTI

Bu sürpriz gelişme, Başakşehir'in lige verilen milli arada Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından yaşandı. Genç teknik direktör Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymiş, son olarak Antalyaspor'da ve Borussia Dortmund'da teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı. Şahin'in Süper Lig'e dönüşü, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

ABDULLAH AVCI, VOLKAN DEMİREL VE İSMAİL KARTAL DA DEĞERLENDİRİLMİŞ

Başakşehir'in bu tercihi, kulübün genç ve dinamik bir vizyon arayışında olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Nuri Şahin'in futbolculuk kariyerindeki başarıları ve teknik direktörlük alanındaki potansiyeli, Başakşehir yönetimini etkilemiş gibi görünüyor. Transferin perde arkasında, Şahin'in Süper Lig'e dönme konusundaki heyecanının da etkili olduğu belirtiliyor. Goal.com'un haberine göre, Başakşehir yönetimi, Nuri Şahin'in yanı sıra Abdullah Avcı, Volkan Demirel ve İsmail Kartal gibi isimleri de değerlendirmiş ancak son tercihini Şahin'den yana kullanmış.

Nuri Şahin'in önündeki tek engel, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinden kaynaklanan bazı pürüzlerdi. Ancak, bu sorunların çözüldüğü ve transferin gerçekleştiği belirtiliyor. Avrupa basınında da geniş yer bulan bu transfer, Türk futbolu için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Nuri Şahin'in Başakşehir'deki performansı merakla bekleniyor. Genç teknik adamın, takıma nasıl bir oyun felsefesi aşılayacağı ve Başakşehir'i hangi hedeflere taşıyacağı, önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak. Şahin'in Süper Lig'deki başarısı, hem kendisi hem de Türk futbolu için önemli bir sınav olacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Beşiktaş Beşiktaş
-
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladık!Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladık!
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Nuri Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Destansı galibiyet Yunan basınında!

Destansı galibiyet Yunan basınında!

Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü!

Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!

Alperen Şengün'den Yunanistan'a 'deniz' göndermesi!

Alperen Şengün'den Yunanistan'a 'deniz' göndermesi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.