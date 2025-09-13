Nuri Şahin Başakşehir'in yeni teknik direktörü oldu!

Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Rams Başakşehir, teknik direktörlük koltuğu için Nuri Şahin ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, imza töreni 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilecek. Törene, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da katılacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'LA YOLLAR AYRILMIŞTI

Bu sürpriz gelişme, Başakşehir'in lige verilen milli arada Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından yaşandı. Genç teknik direktör Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymiş, son olarak Antalyaspor'da ve Borussia Dortmund'da teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı. Şahin'in Süper Lig'e dönüşü, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

ABDULLAH AVCI, VOLKAN DEMİREL VE İSMAİL KARTAL DA DEĞERLENDİRİLMİŞ

Başakşehir'in bu tercihi, kulübün genç ve dinamik bir vizyon arayışında olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Nuri Şahin'in futbolculuk kariyerindeki başarıları ve teknik direktörlük alanındaki potansiyeli, Başakşehir yönetimini etkilemiş gibi görünüyor. Transferin perde arkasında, Şahin'in Süper Lig'e dönme konusundaki heyecanının da etkili olduğu belirtiliyor. Goal.com'un haberine göre, Başakşehir yönetimi, Nuri Şahin'in yanı sıra Abdullah Avcı, Volkan Demirel ve İsmail Kartal gibi isimleri de değerlendirmiş ancak son tercihini Şahin'den yana kullanmış.

Nuri Şahin'in önündeki tek engel, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinden kaynaklanan bazı pürüzlerdi. Ancak, bu sorunların çözüldüğü ve transferin gerçekleştiği belirtiliyor. Avrupa basınında da geniş yer bulan bu transfer, Türk futbolu için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Nuri Şahin'in Başakşehir'deki performansı merakla bekleniyor. Genç teknik adamın, takıma nasıl bir oyun felsefesi aşılayacağı ve Başakşehir'i hangi hedeflere taşıyacağı, önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak. Şahin'in Süper Lig'deki başarısı, hem kendisi hem de Türk futbolu için önemli bir sınav olacak.