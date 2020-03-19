Nuri Şahin'den koronavirüs yorumu

Werder Bremen'in milli futbolcusu Nuri Şahin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ile Alman Futbol Ligi Bundesliga'nın koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi kararını değerlendirdi.

ERTELEME DOĞRU BİR KARAR

Şahin, "Bundesliga'nın ertelendiğini öğrenmek benim için garip bir duyguydu açıkçası. Çünkü bu dönemlerde sürekli futbol maçları yapmaya alışmışız. Ama bize bu kararın neden olduğunu açıkladılar ve yapılması gerekenin bu olduğunu anladık. Almanya Futbol Federasyonu bize evde kalmayı tavsiye etti. En basit şekilde böyle ifade edebilirim. Ailemiz, arkadaşlarımız, görüştüğümüz insanlar var. Evde kalmalıyız ve yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Kulüpten bize verilen bireysel çalışma programlarımız var ve bununla da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evde koşu bandı ve benzeri spor aletlerimizle çalışıyoruz. Bu şekilde formumuzu korumaya uğraşıyoruz. EURO 2020'nin ertelenmesi kesinlikle doğru bir karardı. Sağlık en önemli şeydir" diye konuştu.

"KENDİMİZE, ETRAFIMIZA VE ÇEVREMİZE ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"

Futbolun bekleyebileceğini ve futbolcu sağlığının çok daha önemli olduğunu vurgulayan milli futbolcu, şöyle konuştu: