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Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak cevaplar! "Ona sallayayım, buna sallayayım..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.10.2024 15:58
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi. Sergen Yalçın'ın Nuri Şahin'in için söylediği "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı?" sözleri hafta içinde sosyal medyada gündem olmuştu.

Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak cevaplar! "Ona sallayayım, buna sallayayım..."

Dortmund'un başarılı çalıştırıcısı Nuri Şahin, Sergen Yalçın'ın kendisi için ortaya attığı flaş iddialara Maçkolik'te cevap verdi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

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Sergen Yalçın, "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" demişti.

NURİ ŞAHİN CEVAP VERDİ!

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Maçkolik'te konuşan Nuri Şahin, "Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım... Benim hayat felsefeme, benim değerlerime çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman ben çıkıp bir hocayı veya bir oyuncuyu eleştirmem. Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Mesela; 'Deplasmanda niye 3 maç kazanamadın?' Bunu konuşalım. 'Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdın. Nasıl hazırlandın maça?', 'Genç yaşta Dortmund'a hoca oldun.' Bunları konuşalım." dedi.

"ÖĞRENMEK İSTİYORLARSA BURADA BİR SÜRÜ DEPARTMAN VAR, ONLARLA GÖRÜŞEBİLİRLER"

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"Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok"

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Sergen Yalçın Nuri Şahin dortmund
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